嘉義市加碼6千來了！黃敏惠點交千鈔磚牆 派發將動員550名警力

嘉義市長黃敏惠和普發千鈔磚牆合照。（嘉義市政府提供）

去年中央政府全國普發現金1萬元，嘉義市則拍板加碼現金6,000元，預計今年1月24、25日發放，今（22日）嘉義市政府也透過新聞稿曬出「千元磚牆」，指出市長黃敏惠前往銀行點交即將發放的15.8億現金，嘉義市警局也將動用550名警力，力求讓市民能安全領取。

嘉義市政府今（22日）指出，1月24、25日兩天，將加碼普發每位市民6,000元現金，以及65歲以上長輩每人1,000元春節禮金，黃敏惠今前往臺銀嘉義分行點交總計約15.8億元現鈔，並提醒，本次普發現金設置136處發放所，請市民依通知單指定地點，攜帶身分證正本與印章前往領取。

廣告 廣告

黃敏惠表示，面對去年丹娜絲風災及美國關稅政策衝擊，並稱嘉義市嚴守財政紀律，連續15年未舉債、公共債務連續7年維持零負債，秉持撙節支出、善用歲計盈餘等原則下發放現金，6,000元加碼普發現金不只是紓困，更希望能帶動地方經濟、協助在地產業復甦等，另外，今年同時加碼發放65歲以上長輩每人1,000元春節禮金。

嘉義市警局也會在24、25日動員最大警力於136處發放處戒護，並規劃機動處理及巡守編組，來進行巡邏、應處突發事故，預計出動550名警力，務求本次發放作業安全維護做到滴水不露，另外嘉義警方也特別針對防詐宣導，市民若接獲來源不明簡訊、電話等，請秉持「不點擊、不填輸、不匯款」原則，並立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證。





更多《鏡新聞》報導

國台辦聲援林宸佑嗆「綠色恐怖」 梁文傑：還以為是在野黨發言

協調江啟臣破局！為何楊瓊瓔不退？ 黃暐瀚提2原因、盧秀燕喬不動

美國鳳凰城有望設辦事處 林佳龍鬆口洽談中：盼今年內正式設立