嘉義市勇奪健康與永續五大獎項 共享城市治理榮耀

嘉義市政府30日在市務會議中轉呈五項重要獎項，涵蓋衛生福利部國民健康署「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選」及「114年國家永續發展獎」，由衛生局、消防局及社會處代表將獎座與獎狀呈交市長黃敏惠，與市府團隊及全體市民共享成果。此次嘉義市於健康城市類及高齡友善城市類共奪下健康平等獎、韌性與創新獎佳作、海報獎優等與銀獎，並於國家永續發展獎選拔中榮獲政府機關類殊榮，展現城市治理的全面實力。

↑圖說：社會處以「嘉有社企城市新活力」榮獲健康城市類健康平等獎。（圖片來源：嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，自民國94年上任以來，市府即有系統推動健康城市政策，面對人口高齡化挑戰，更於民國100年率全國之先推動高齡友善示範城市，並於111年以「設計、數位、創生、永續」四大創新思維為核心，推動十大旗艦計畫。她強調，城市發展關鍵在於跨域整合，透過跨局處合作凝聚向心力，才能實現「全齡共享、世代宜居」的城市願景。

↑圖說：消防局以「智能助攻避實擊虛─再造永續新桃城」榮獲健康城市類韌性與創新獎佳作。（圖片來源：嘉義市政府提供）

黃敏惠也指出，永續發展必須結合設計思維與現代科技，同時堅守「科技為人服務」的核心價值。她感謝市府團隊在財政與資源有限的情況下齊心努力，將各項投入轉化為城市競爭力，未來將持續整合公私資源，打造兼具溫度與永續的幸福城市。

在國家永續發展獎方面，消防局以「科技助攻 再造永續新桃城」參與評選，榮獲政府機關類國家永續發展獎，不僅是非六都唯一獲獎縣市，更是全國唯一獲此殊榮的消防機關，成果備受肯定。

↑圖說：消防局提報「科技助攻 再造永續新桃城」參加「114年國家永續發展獎」選拔。（圖片來源：嘉義市政府提供）

衛生局指出，「臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」今年邁入第17屆，評選流程精簡並首度設立獎金制度，全國共投稿497件作品，最終僅77個單位獲獎，平均獲獎率約15%。嘉義市投稿20件即獲4項大獎，其中社會處以全國首創的女性社企培力基地成果，榮獲健康城市類健康平等獎；消防局運用科技與跨域合作強化防救災能量，分別獲得健康城市類韌性與創新獎佳作及高齡友善城市類海報獎銀獎；衛生局則以青少年心理健康推廣計畫，榮獲健康城市類海報獎優等。

↑圖說：衛生局以「TEENS有話YOUNG說 接住青春的心，別讓沉默墜落」榮獲健康城市類海報獎優等。（圖片來源：嘉義市政府提供）

截至今年11月底，嘉義市65歲以上人口比例已達19.86%，即將邁入超高齡社會。市府表示，在此關鍵時刻，健康不僅是個人與家庭的基礎，更是城市永續的重要指標，未來將持續從健康促進、長照整合到智慧科技全面布局，朝向「長輩敢老、年輕人敢夢」的幸福永續城市穩健前行。

