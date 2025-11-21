嘉義市北港路兩側開發 重啟公開展覽

嘉義市府昨日舉辦「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」暨「擬定高速公路嘉義交流道附近特定區計畫細部計畫案」公開展覽首場說明會／嘉義市府提供





嘉義市政府昨(20)日舉辦「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫(配合嘉義市產業發展專區)案」暨「擬定高速公路嘉義交流道附近特定區計畫(嘉義市產業發展專區)細部計畫案」公開展覽首場說明會，對象為計畫範圍土地所有權人，市府以塑造「雲嘉南新興產業廊帶樞紐及嘉義市(雲嘉嘉)新都心」為發展定位，透過整合周邊產業，提升物流能量，帶動嘉義市整體發展為目標，首場說明會現場民眾反應踴躍，相當期待北港路兩側開發能加速推進。

市府以「十大旗艦計畫」作為都市發展藍圖，規劃以「西區大發展」計畫串聯鄰近縣市產業園區，其中北港路兩側開發案更被定位為推動區域產業發展的核心軸帶，將打造兼具產業與生活機能的15分鐘生活圈。

市府指出，嘉義市推動北港路兩側開發案已超過20年，今年迎來重大突破，黃敏惠市長4月15日親率市府團隊出席內政部都市計畫委員會第1076次會議，成功爭取採「個案變更」方式續審，市府積極依內政部都委會建議修正規劃內容，並自10月31日起重新公開展覽30日，11月陸續辦理3場說明會，讓市民充分瞭解計畫內容與進度。

都市發展處處長許懷群表示，本計畫距上次公開展覽(97年)已逾17年，期間時空環境與規劃內容皆有大幅變動，因此依都市計畫法第19條重新辦理公開展覽。同時，因應發展定位調整，將原計畫案名「嘉義市新都心地區」，同步修訂為「配合嘉義市產業發展專區」，使民眾更能理解本計畫以「產業發展」作為開發主體。考量本區土地所有權人約1,700逾人，市府特別安排3場說明會，希望凝聚共識，為後續爭取嘉義縣市聯席都委會及內政部都委會審議支持奠定基礎。

許懷群進一步指出，北港路兩側地區緊鄰國道1號嘉義交流道，位處交通樞紐及嘉義市入口門戶，結合高鐵聯外嘉義輕軌計畫，具備發展倉儲物流、創新研發與智慧製造、循環經濟等潛力產業。本計畫規劃約70公頃產業專用區、約23公頃經貿商務服務設施及約20公頃產業生活專用區，可串接雲嘉嘉地區產業鏈，並滿足產業人才消費、居住、休閒等需求，成為「大南方新矽谷」的最佳應援城市。

嘉義市北港路兩側土地產業發展專區細部計畫示意圖／嘉義市府提供

在公共設施規劃上，市府也考量極端氣候所帶來的高溫強降雨等問題，為創造「涼適、活力、新木都」之永續城市，以「引風入城」、「引風入巷」為土地使用配置原則，規劃串聯公園、綠地、滯洪、排水等藍綠帶，以達到水綠降溫、通風散熱、遮蔭涼適等效益。

市府都發處表示，本案公開展覽期間為114年10月31日起至114年11月29日止，公開展覽期間內，民眾得以書面載明相關資訊及建議事項等資料，向市府都市發展處都市計畫科提出意見，俾彙整後續都市計畫變更參考。

公開展覽及說明會資訊詳請參考下列網址：https://urban.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx?n=3873&sms=11912&s=919796

第2場說明會：114年11月22日(六)10時30分於嘉義市立北園國民中學舉行。

第3場說明會：114年11月28日(五)18時30分於嘉義市政府八樓會議室舉行。





