嘉義市區域設計中心揭牌啟用 打造城市創新平台

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記者黃音文／嘉義報導

嘉義市區域設計中心今（11）日於舊嘉義菸葉廠一號倉庫正式揭牌啟用，象徵嘉義市推動設計驅動城市治理邁入新階段。面對城市轉型、產業創新與公共治理需求，嘉義市成立區域設計中心，作為整合文化、設計、產業及國際交流的重要平台，透過設計思維串聯政策與市民生活，持續累積城市美學能量，打造兼具文化深度與國際視野的城市發展模式。

嘉義市長黃敏惠表示，設計不只是美學的展現，更是一種面對城市課題的方法。近年嘉義市持續將設計導入城市治理，從2021臺灣設計展、十大旗艦計畫、公共空間改造、文化策展，到320+1嘉義市城市博覽會，逐步累積設計參與公共治理的實踐經驗。區域設計中心的成立，不僅是舊嘉義菸葉廠活化再利用的重要成果，更象徵嘉義市從木都、畫都邁向設計驅動城市治理的新階段。未來將透過這個平台串聯文化、產業、人才與國際交流資源，讓設計成為連結城市發展與市民生活的重要媒介，持續打造更具創新力與宜居性的城市。

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黃敏惠指出，面對全球城市競爭與快速變遷的挑戰，城市需要更多跨領域合作與創新思維。區域設計中心未來將扮演城市創新平台的角色，持續推動設計導入公共治理、文化策展、人才培育及國際交流，讓嘉義在保有文化底蘊的同時，也能與世界保持連結，展現屬於嘉義的城市特色與創新能量。今年嘉義市也將正式啟動與日本富士吉田市及泰國清邁的國際駐村交流計畫，透過人才交流與創作合作，進一步拓展城市的國際文化網絡。

嘉義市文化局長謝育哲表示，區域設計中心不只是展覽空間，而是嘉義市推動設計驅動城市治理的重要平台。中心設立於舊嘉義菸葉廠一號倉庫，不僅延續場域歷史記憶，也象徵嘉義市持續透過文化與設計活化城市空間。未來將聚焦城市創新、文化策展、人才培育及國際合作四大方向，透過設計思維串聯文化、產業與公共治理，回應城市發展課題，並推動國際駐村、城市論壇及跨域合作計畫，讓更多創作者、設計工作者及青年人才透過嘉義與世界接軌，打造具有在地特色與國際視野的城市創新平台。

嘉義市長黃敏惠主持嘉義市區域設計中心揭牌啟用。(嘉義市政府提供)