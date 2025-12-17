嘉義市南門派出所所長交接 張明瑋履新

嘉義市政府警察局第二分局昨天舉行南門派出所卸、新任所長布達典禮／警方提供





嘉義市政府警察局第二分局昨(16)日舉行南門派出所卸、新任所長布達典禮，由第一分局巡官張明瑋接任所長職務，典禮由分局長林志弘主持，與會人員有立委王美惠助理、南門警友站長、義警、民防、志工代表及朝陽、華南、東興、過溝里里長等30餘人，典禮簡單隆重。

警二分局指出，新任所長張明瑋自112年警佐班陞任巡官即在第一分局服務，歷經各項職務後，對於外勤工作具有熱忱，經考試後拔擢至第二分局南門派出所擔任所長職務。

分局長林志弘表示，警察工作多元，所長職務依適才適所、品操能力及職務歷練來派任，期勉張所長到任後，能立即拜會轄區里長、各級機關學校等，儘快瞭解轄區狀況，強化社區警政通報及聯繫，做好地方和諧工作。持續加強打詐、阻詐、識詐、防竊以保障民眾財產，針對事故防制及安全宣導併重，落實護童、行人及路口安全執法，以建構安全無虞的交通環境。

林志弘說，盼藉由治安、交通、服務齊頭併進，落實各項警政工作的推展，方能面面俱到，希望在這座人文薈萃建城320+1歷史之諸羅城，配合市政各項政策，全力守護（衛）市民身家性命及財產安全，建構一個新永續、樂齡、世代宜居的幸福嘉義市。

