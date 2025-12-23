嘉義市博已湧入250萬人次 活動進入最後倒數

「320+1嘉義市博覽會」開幕迄今已湧入250萬人次參觀人潮／嘉義市府提供





「320+1嘉義市博覽會」自12日盛大開幕，第二週重頭戲「2025嘉義市國際管樂節─踩街嘉年華」12月20日下午磅礡登場，加上第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，迄今已湧入250萬人次參觀人潮。嘉義市府表示，「320+1嘉義市博覽會」展期至12月28日截止，最後一週重磅活動不斷，邀請全國民眾親臨嘉義市，體驗嘉義最真實的故事與魅力。

市府指出，「320+1嘉義市博覽會」開幕後高潮不斷，整個12月下旬嘉義市好熱鬧，不只音樂盛典，還有體育盛事諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽在嘉義市立棒球場登場，展現出嘉義市有音樂有體育，多元的城市魅力。

市府表示，「320+1嘉義市博覽會」展期至12月28日截止，最後一週重磅活動不斷，《321 Party! 嘉義潮流節》，將於 12 月 25 日至 27 日，金曲製作人米奇林 MCKY LIN 領軍策展，結合音樂、行為藝術、服飾、文字、光影與裝置藝術，於檜意森活村T24 草地火力全開登場。

最後一週的「嘉義大舞台」，24日平安夜舞鈴劇團帶來《鈴能的挑戰》、27日「霹靂魔幻音樂會：樂武震天」和嘉頌重奏團的演出，重新編寫多首霹靂布袋戲經典旋律；28日閉幕大典《+1+1+1 派對》，李英宏ft.陳建瑋、國語作業簿帶來精采演出，為連續17天的城市博覽會活動畫下精彩句點。

320+1 嘉義市城市博覽會 展覽資訊

展期｜2025.12.12（五）-12.28（日）

時間｜週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00

活動地點:嘉義市全區(詳細地圖請至官網查詢)

活動官網：https://chiayicityexpo2025.com/





