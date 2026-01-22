嘉義市周末普發6千元！嘉義市警局動員550警力戒護

本周末嘉義市普發市民6000元現金，嘉義市警局動員550警力戒護。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 嘉義市政府為振興地方經濟，市府將於本周六日，也就是1月24日、25日連續兩天，加碼普發每位市民6000元現金，以及65歲以上長輩每人1000元春節禮金，市警局為讓市民順利安全領取消費金，周休2日動員最大警力進行安全維護。

嘉義市警局為讓市民順利安全領取消費金，24、25日兩日動員警力550名，除針對136處發放處所派遣專責戒護警力外，並規劃機動處理及巡守編組，劃分區塊執行巡邏勤務及應處突發事故，務求本次發放作業安全維護工作，做到滴水不露。

市警局提醒市民防詐識能，若接獲來源不明的簡訊、電話或網路訊息，請秉持「不點擊、不填輸、不匯款」原則，立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證，共同守護財產安全。

嘉義市府指出，凡符合資格的市民，皆會收到領取通知單，民眾依通知單內容，攜帶身分證及印章，於指定時間前往東區、西區共136個處所領取6000元現金。此外，年滿65歲以上、設籍滿半年之長輩，還可同步領取老人春節禮金1000元。

