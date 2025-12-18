嘉義市回收廢四機 環境少負擔

年底家電汰舊換新高峰到來，不少民眾陸續添購新電視、冰箱、洗衣機或冷（暖）氣機。嘉義市政府環境保護局提醒，家電販售業者於銷售上述四類產品時，依法必須提供「買一收一」的免費逆向回收服務，不得以任何理由推託或額外收費，確保舊家電能妥善回收處理，減少大型廢棄物對環境造成負擔。

嘉義市政府環境保護局表示，依廢四機逆向回收規定，業者每回收一台廢四機，須開立一張「廢四機回收聯單」交付消費者，作為回收紀錄與後續查核的重要憑證。該局強調，廢四機回收聯單屬正式文件，僅能於實際完成回收」後由業者開立，若業者未確實回收，卻仍提供聯單協助他人申請補助，依廢棄物清理法規定可處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。環境部已推動「廢四機回收聯單電子化」服務，業者可申請帳號密碼上線操作，使作業流程更迅速、安全與便利。