嘉義市國民運動中心 敬老卡年年換證不便

市議員王浩建議市府與國民運動中心業者未來簽約時，將國民運動中心納入市府敬老悠遊卡與愛心卡使用範圍。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市民陳情，滿65歲可向國民運動中心申辦敬老卡、享有敬老優惠，然而敬老卡的使用期限僅1年，如要繼續使用，必須每年換證一次，不僅要重填申請表單、繳交2張大頭照及雙證件影本，不便又擾民。市議員王浩今質詢建議市府教育處與社會處研議並協調國民運動中心營運廠商，將國民運動中心納入嘉義市府所發的敬老悠遊卡與愛心卡點數使用範圍，便民又能提升運動風氣。

議員促國民運動中心納入敬老愛心卡

王浩說，接獲民眾反映，申辦國民運動中心的敬老卡，每年都要重新申辦一次，十分擾民，若以嘉義市女性平均壽命84歲計算，長輩長期使用運動中心敬老卡，可能要從65歲辦到84歲，申辦近20張證卡、準備40張1吋照片及多次填寫表單，門檻太高。

廣告 廣告

王浩說，去年定期會質詢、今年臨時會都曾提案要求市府將使用國民運動中心或未來西區全民運動館，納入市府敬老悠遊卡與愛心卡使用範圍，讓民眾運動「直接扣點」。

嘉義市府：明年起改2年換發1次

市府教育處長郭添財說，國民運動中心目前委外營運，簽約時未提及此方案，業者透過敬老卡提供65歲以上民眾優惠，負有管理權責；今會後與業者商討，國民運動中心敬老卡將先自2026年1月1日起更改為2年換發1次，針對納入市府敬老悠遊卡、愛心卡部分，將與社會處、國民運動中心業者討論，朝此方向推動。

市府社會處長李思賢說，嘉市敬老悠遊卡每月都會存入1200元的點數，目前使用範圍包含嘉義縣市公車、客運、幸福巴士，台鐵、外縣市捷運購票優惠，將與教育處商討，研議評估明年將國民運動中心納入使用範圍內。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

鳳凰恐轉強颱從南部登陸 連3天影響台灣

「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天

鳳凰恐成強颱！颱風論壇：預計將穿越台灣上空

