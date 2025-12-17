嘉義市國民黨部突遭搜索! 疑涉「此案」主委遭帶走 10餘人被檢方偵訊

今年 2 月嘉義市即發生死人連署。 圖：翻攝自王美惠 Facebook。

[Newtalk新聞] 今日（17）上午嘉義市警方搜查國民黨嘉義市黨部，查獲部分文件，並安排黨部主委、幹部跟黨工等 10 餘人進行偵訊。嘉義地檢署表示，罷免民進黨立委王美惠的領銜人涉嫌冒名連署，已傳喚 13 人到案說明。

罷免王美惠運動系為大罷免其中一環，主導的「愛嘉聯盟」領銜人為一陳姓男子，事情起因為有民眾發現出現已身故者名字的「死人連署」現象，因而提起告發。今年2月，「愛嘉聯盟」提議罷免王美惠，第一階段送交中選會 2,505 件，713 件不合格，一階連署超過補提期限，因未補提而失效，罷免案不成立。而冒名連署本身亦恐觸犯偽造文書罪。

廣告 廣告

嘉義縣市目前已有 20 餘位民眾遭冒名連署，因選委會通知甫得知。目前檢方尚未進行複訊，全案調查中仍待釐清。

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

普丁宣佈「解放」後大逆轉! 庫皮揚斯克俄軍陷反包圍 後勤崩潰只能靠空投

(影) 俄近衛精銳部隊慘遭團滅! 海馬斯、無人機助威 烏軍多地告捷