嘉義市國際管樂節啟動 翡翠騎士21日快閃演出
（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）2025嘉義市國際管樂節今天在市府前舉辦啟動記者會，邀請義大利、日本隊伍帶來精彩表演；日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」將於21日在嘉義市快閃演出。
嘉義市國際管樂節啟動記者會上，邀集嘉義市博愛國小、南興國中帶來開場演出，還有來自義大利、歷史悠久的「義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊」與「日本奈良學園大學行進樂部」也帶來樂旗表演，現場觀賞民眾掌聲不斷。
嘉義市長黃敏惠透過新聞稿表示，嘉義市國際管樂節今年邁入第33年，今年有來自10個國家、16支國際團隊，以及國內超過百支優秀樂團齊聚嘉義。自即日起至明年元旦，嘉義市猶如一座音樂廳，無論是音樂廳、戶外舞台、校園、商圈或夜市，城市的每一個角落都將充滿動人的旋律。
黃敏惠說，今年邀請來自日本、瑞士、哈薩克等國家國際大師走進校園，與學生分享音樂的真正內涵，讓音樂教育持續扎根；現今嘉義市國際管樂節已成為海內外管樂團隊參與的指標性活動。
嘉義市政府表示，管樂踩街將於明天下午在中央噴水圓環登場，今年共有55支踩街隊伍參加，包括來自義大利、日本、韓國、香港國際隊伍參與。
市府說，「翡翠騎士」將於21日下午在嘉義市文化局音樂廳，帶來全新創作劇碼，演出結束後，團員將移師「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」（嘉義市政府北棟大樓預定地），於晚上6時舉辦戶外快閃演出。（編輯：謝雅竹）1141219
