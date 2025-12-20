【嘉義市國際管樂節踩街嘉年華】樂音紀律交織 引發民眾共鳴

記者張雅淳／專訪

嘉義市管樂節街頭演出人潮如織，軍校生軍樂隊以整齊隊列與沉穩臺風帶來磅礴樂音，吸引大批民眾駐足。來自嘉義、已是第2次到場欣賞的民眾洪先生直言，仍被現場氣勢震撼，「不只是好聽，更是看得見的自律與默契」，也讓他更感受到軍校生平日勤訓累積的成果與專業。

談及印象深刻之處，洪先生指出，從音色控制、步伐一致到隊形轉換都「乾淨俐落」，站在旁邊都能感覺到那股「不鬆散」的氣勢。他認為，軍校生把訓練精神帶上舞臺，展現的不是聲勢，而是把每一個細節做到位，「讓人相信在關鍵時刻，他們也會同樣可靠。」

洪先生妻子友金小姐表示，她從日本嫁到臺灣，觀賞演出時特別留意軍校生在曲目間向觀眾致意的儀態與舉止，認為展現良好禮節與親和感。她指出，透過街頭展演，能看見軍人不僅具備剛毅氣息，也兼具藝術素養與人文溫度，充分展現允文允武的態度與風采。

友金小姐說，今年在熟悉街頭感受如此高水準演出，心情很激動，認為軍樂隊以紀律與音樂共同詮釋軍校生精神，不僅為節慶增添光彩，也讓民眾更理解在勤訓中磨出的專業與風範，並留下深刻印象。

民眾洪先生（右）與妻子友金小姐。（記者張雅淳攝）