【嘉義市國際管樂節踩街嘉年華】軍校生鼓號齊鳴 磅礴軍樂震雲霄

記者張雅淳／嘉義報導

2025年嘉義市國際管樂節踩街嘉年華昨日盛大登場，來自國內、外的55支團隊共襄盛舉；陸、海、空三軍官校軍樂隊，以及國防大學理工學院風嶺樂儀旗隊、政戰學院軍樂隊等校院也受邀演出，軍樂演奏、鼓號齊鳴等精湛演出，不僅獲民眾熱烈掌聲回應，旗舞隊形變化也為現場掀起一波波高潮，展現軍校生允文允武特質。

55支團隊齊聚 踩街路線湧人潮

踩街嘉年華昨日下午在嘉義市中央噴水圓環盛大登場，來自國內外共55支管樂與行進團隊齊聚。其中，國防大學理工學院風嶺樂儀旗隊等9支軍事校院隊伍代表也匯聚演出，各隊伍沿中山路行進至KANO棒球園區，吸引滿滿人潮，盛況空前。

過程中，理工學院風嶺樂儀旗隊、陸軍官校分別以〈Team Taiwan〉、〈Viva la Vida〉等曲目為活動揭幕；此外，海、空軍官校也帶來〈Danger Zone〉、〈You Give Love a Bad Name〉等膾炙人口曲目，透過振奮人心的樂段安排，展現軍校生的鋼鐵意志。值得注意的是，各軍事校院於活動中合奏〈Pirates of the Caribbean〉，象徵團結一心；精采演出不僅吸引大批民眾駐足觀賞、拍照記錄，現場也掌聲不斷，進一步帶動城市節慶氛圍。

國際樂隊交流演出 添異國風采

國際隊伍演出同樣吸睛，來自義大利的科里羅尼中古世紀管樂旗隊以戰鼓、號角結合旗舞，營造宛如古代慶典的盛大儀式感，吸引沿途民眾爭相拍照；日本奈良學園大學行進樂部則以震撼鼓聲、整齊隊形與精準音樂性，展現高水準演出，是一場高品質國際音樂交流活動。

除了踩街嘉年華活動，理工學院風嶺軍樂隊今晚也將在嘉義文化公園戶外音樂會登臺演出，並預計演出〈Aladdin〉、〈The Phantom of the Opera〉及〈名偵探柯南〉主題曲等經典曲目，歡迎民眾踴躍前往。

海官軍樂隊以磅礡樂聲與整齊隊形展演，點燃現場氣氛。（記者張雅淳攝）

陸官軍樂隊以管樂演奏流行曲〈APT〉，並搭配律動舞步炒熱現場氣氛。（記者張雅淳攝）

義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊以戰鼓、號角結合旗舞，營造宛如古代慶典的盛大儀式感。（記者張雅淳攝）