嘉義市國際管樂節限定 軍校聯合BATTLE快閃登場

記者張雅淳／綜合報導

2025嘉義市國際管樂節自今（19）日起至明年1月1日登場，今年特別推出全新亮點企劃「陸、海、空三軍聯合BATTLE」快閃演出，將於明日上午11時在嘉義市政府前中山路震撼登場，集結4所軍校軍樂與樂儀隊同臺較勁，以整齊隊列、磅礡聲響與剛勁氣勢，帶領民眾近距離感受軍人紀律與團隊默契。

此次參演隊伍包括國防大學理工學院風嶺樂儀旗隊、中華民國空軍軍官學校、中華民國海軍軍官學校軍樂隊及中華民國陸軍軍官學校軍樂隊，皆為國內具代表性的軍樂與樂儀隊伍。活動以「Battle」形式呈現，每隊各以3分鐘濃縮精華輪番上陣，透過曲目張力、節奏變化與隊形展演正面交鋒，展現軍校青年平日嚴訓所淬鍊出的專業素養與精神戰力。

廣告 廣告

4隊風格各具特色，其中風嶺樂儀旗隊以俐落操槍、旗隊展演與槍法變化著稱，融合陸、海、空及陸戰儀隊特色，剛中帶柔、爆發力十足；空軍軍官學校鼓號節奏明快、音色明亮，展現速度感與穿透力；海軍軍官學校軍樂隊以厚實銅管與穩健節奏見長，呈現沉穩扎實特質；陸軍軍官學校軍樂隊則以戰鼓氣勢與鏗鏘步伐展現「穩、準、迅」精神，讓城市街頭化身三軍樂旗競演舞臺。

中華民國海軍軍官學校軍樂隊。（本報資料照片）

中華民國陸軍軍官學校軍樂隊。（本報資料照片）

2025嘉義市國際管樂節限定，陸、海、空三軍樂隊聯合Battle首度亮相。（取至嘉義市政府網站）