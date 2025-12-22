嘉義市國際管樂節 日本頂尖高校 翡翠騎士來嘉

政治中心／綜合報導犯下惡性隨機砍人的張文，警方第一時間溯源到他在桃園的老家，但他與父母疏於聯繫，連鄰居眼中，這一家人都很神祕，有的說平常見不到人、也有人說"打招呼也不被理會、現在才知道張文的存在"。為了制止張文被刺死的余姓男子，也是桃園人，市府社會救助科也和余家人聯繫、並和北市討論後續補償事宜。恐攻殺人犯張文犯下人神共憤暴行後身亡，檢警第一時間就找上他桃園的雙親問案，除了親子間疏於聯繫，這一家在街坊鄰居眼中，也很神祕。案發後，警方第一時間就到張文老家找家屬想釐清犯案動機與背景。（圖／民視新聞）張文老家鄰居：「（我）住了將近20年了，我們沒有交集，想說隔壁鄰居，就給他（張爸爸）點個頭打聲招呼，他又不會理人，不理人之下你不理我我也不理你啊，（那張文那個小孩你見過嗎），沒有印象我還不知道他有子女，他老婆是誰我也搞不清楚，他們裡面社區進進出出門都關著，所以我們不會見到，（第一時間知道在你們對面），還好吧畢竟是小孩子牽扯到父母有點牽強，說真父母也許有錯也不是他們所願。」幾乎無交集的鄰居，認為小孩的錯不能扯到長輩身上。張文在北車扔擲煙霧彈時，57歲余姓男子試圖制止，遭刺遇難，經查發現是桃園市民，桃園社會救助科也持續跟余姓的家屬聯繫。桃園市政府社會救助科科長黃毅：「家屬因為正在忙於處理喪葬等善後事宜，表達暫時還無需協助的部分，本局會持續與台北市政府，提供相關諮商補償及法律諮詢等服務。」桃園仁海宮捐出兩百萬給死傷者及其家屬，希望能助他們快速組出難關。（圖／民視新聞）除了社工系統協助家屬，桃園市長張善政和中壢仁海宮討論後，由仁海宮捐出200萬，協助受難者及其家屬盡快度過難關。（民視新聞綜合報導）原文出處：張文與父母疏於聯繫 鄰居：這一家人都很神祕 更多民視新聞報導張文金流曝光 犯罪計畫縝密「連吃飯、休息時間都排定」20則「模仿張文」恐怖留言 刑事局撂重話北車、中山隨機砍人釀嚴重死傷！蔣萬安再赴醫院探視5名傷者

