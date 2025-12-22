嘉義市國際管樂節 「翡翠騎士」驚艷快閃引歡呼

記者黃音文／嘉義報導

2025第33屆嘉義市國際管樂節盛大登場，昨（21）日晚間，有「翡翠騎士」之稱的「日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」在嘉義市文化局音樂廳及「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」帶來震撼演出，展現臺日青春音樂交流的動人樂章。

嘉義市長黃敏惠表示，每年的國際管樂節已成為全球頂尖團隊競相參與的盛會，今年受邀演出的日本「翡翠騎士」以極致專業的態度帶來精采絕倫的表演，現場人潮爆滿、好評如潮，令人深受感動。今年能夠與文總合作，邀請日本頂尖高中樂團「翡翠騎士」再度來嘉，是城市文化交流的重要里程碑，希望透過音樂，讓世界看見嘉義市、讓嘉義市聽見世界，也讓更多青年在這座城市找到屬於自己的舞臺。

廣告 廣告

嘉義市文化局長謝育哲表示，「嘉義市國際管樂節」活動邁入第33屆，從12月19日至2026年1月1日盛大登場，今年邀請來自義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等地，共10國、16組國際團隊與音樂家齊聚嘉義，辦理管樂踩街嘉年華、大型晚會、室內外音樂會、周邊巡演等超過90場演出。

2025第33屆嘉義市國際管樂節，日本頂尖高校翡翠騎士來嘉市快閃演出。(嘉義市政府提供)