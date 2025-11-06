嘉義市地下停車場收費惹禍 騎士頻撞桿受傷還要賠

嘉義市政府停車場6月起改為機車也要收費後，事故頻傳。（本報資料照）

嘉義市政府地下停車場機車從免費改為收費後，屢次發生機車騎士衝撞遮桿受傷事件，市議員鄭光宏6日質詢指出，6月至今發生11件，平均每月2至3件，發生率頻繁，且人受傷還要被要求賠償8000元至1萬元，要求市府善盡管理職責。

鄭光宏說，市府地下停車場改為收費後，事故頻傳，屢屢有民眾騎機車上下班，進入地下停車場後不慎衝撞管制遮桿，人受傷，還被廠商索求賠償，6月至今發生11件，每月發生2至3件，出事的有7人是市府員工騎機車上下班，有4人是洽公民眾。

廣告 廣告

嘉義市議員鄭光宏6日曝市府停車場收費後，事故頻傳，要求市府改進。（廖素慧攝）

人受傷，還被要求賠償8000至1萬元，賠償金額也有差異，受傷還要賠錢，對一般上班族來說非常令人不忍，請市府善盡管理職責，要求廠商精進現場設施，督導異常事件的發生原因、透明化損害賠償機制。

市府交通處長許啟明說，會發生事故可能有還不習慣收費管理、一桿一車勿跟車、機車流量大等3點原因，會督促廠商制定管理及事故發生處理的SOP，並要求廠商全程錄影，保障雙方權益。

嘉義市政府地下停車場機車從免費改為收費後，屢次發生機車騎士衝撞遮桿受傷事件，市議員鄭光宏6日質詢指出，6月至今發生11件，平均每月2至3件，發生率頻繁，且人受傷還要被要求賠償8000元至1萬元，要求市府善盡管理職責。

更多中時新聞網報導

阿翔曾陷不倫戀 認沒資格評論粿粿

黃明志捲謝侑芯命案涉毒遭逮

「一分鐘登階358」 測肺阻塞風險