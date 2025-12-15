嘉義市城博會 眾星接力開唱 唱出嘉義市百年情感

(記者廖建智嘉義報導)

2025「320+1 嘉義市城市博覽會」於嘉義市熱鬧登場，12日晚間以跨界打造的沉浸式開幕大秀《嘉義進行曲：時間列車》盛大揭幕，許富凱、方宥心、舒米恩、美秀集團及王彩樺驚喜現身，掀起全場高潮。演出融合音樂、舞蹈、戲劇與棒球文化，穿梭三百多年時光軸線，完整展現嘉義深厚的人文底蘊與蓬勃的城市生命力。嘉義市長黃敏惠及市府團隊也與市民朋友一同High翻開幕夜。



13日接力登場的《美好加一音樂節》，以「嘉常 band 換」為主題，邀集「一種心情、裝咖人、青虫ft.王彙筑、落日飛車、盧廣仲」，五組風格鮮明、各自代表不同城市情緒的音樂人輪番演出，展現嘉義作為「裝得下所有聲音的城市」的真正魅力。從在地暖流到國際級樂團，從民謠到北管，從心碎到心安，每一組表演者都以音樂說故事，引領觀眾看見嘉義的開放、包容與深厚文化能量。



黃敏惠市長表示，看到現場市民朋友如此熱情與興奮的心情，自己也不自覺受到感染。開幕大秀能夠如此震撼人心，背後要特別感謝有「金曲製造機」之稱的音樂策展人米奇林（MCKY LIN），首度回到家鄉嘉義，為「320+1 嘉義市城市博覽會」擔任音樂總監，量身打造城市專屬的聲音與節奏。「320+1」的意義，正是因為有每一位市民與夥伴持續付出、一步一步「加一再加一」，才成就今日的嘉義。活動現場，黃敏惠市長也與歌迷齊聲高喊「全嘉義，《全家一起飛》」口號，瞬間點燃全場氣氛。



開幕大秀由許富凱、方宥心共同主持，以主角「阿山」踏上尋找「光、香、暖、魂、心」五大城市精神的旅程為敘事主軸，透過音樂、舞蹈與戲劇交織，描繪嘉義的城市記憶。節目自悠巴歌謠傳唱隊 yupasuingi 與方宥心空靈吟唱揭幕，霧氣意象重現嘉義車站清晨景象，接續由國立嘉義大學交響樂團攜手小事製作舞團演繹「山之光」，將山林光影與自然氣息帶上舞台。金曲歌王許富凱隨後登場演唱〈純情青春夢〉引爆全場，並與方宥心合唱〈木之香〉，驚喜挑戰日文歌曲；鐵獅玉玲瓏則以嘉義限定喜劇橋段幽默接棒，從說唱藝術到雞肉飯傳說，笑聲與掌聲此起彼落。



棒球篇章中，舒米恩攜手嘉大交響樂團演出〈Malacafay 結伴〉，垂楊、博愛、民族、大業實中等棒球小將登場，澎恰恰再度化身教練，重現嘉義最引以為傲的棒球魂。壓軸由嘉義出身的美秀集團熱力開唱，〈我要你愛〉瞬間點燃全場，並與「嘉義好媳婦」王彩樺驚喜同台，首度實體演出城市博覽會主題曲《全家一起飛》，將氣氛推向最高點，也為開幕大秀留下最熱血、最感動的城市記憶。



13日活動嘉常band換《美好加一音樂節》由請嘉義出生的獨立唱作人王彙筑攜手都會民謠樂團青虫 aoi 同台演出，歌曲從一通看似平凡的電話問候切入，卻細膩唱出離鄉遊子的孤單與惦念，情感直擊人心。副歌一句「我要搬回家」瞬間擊中全場，王彙筑柔美真摯的嗓音，搭配青虫 aoi「民謠骨、電子皮」的編曲層次，情緒堆疊得滿溢而深刻，讓人不禁直呼「好想回嘉！」也讓嘉義化身為每位遊子心中的溫柔港灣。



此外，來自台北的「一種心情」以搖滾結合 Vintage 音色，坦率唱出痛苦、愛與難以言說的心緒；裝咖人則以北管與民俗文化為根，將陰神、庄跤傳說與土地氣味化為靈動音樂。落日飛車以靈魂、R&B、City Pop 交織出迷人音場，將嘉義夜色渲染成浪漫幻境；壓軸由最年輕三金得主盧廣仲登場，帶來新專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》作品，為音樂節畫下溫暖療癒的句點，讓觀眾在幽默、旋律與情感中獲得安慰。



文化局表示，嘉義市320+1城市博覽會活動將一路精彩延續至12月28日，14日為《咱的歌・咱的聲》台語經典音樂會，17日演出舞台劇《寶島一村》，20日舉辦「嘉義市國際管樂節大型晚會」，24日平安夜帶來《鈴能的挑戰》，27日由霹靂布袋戲演出《樂武震天》，28日辦理閉幕大典《+1+1+1 派對》為活動畫下精彩句點，邀請全國民眾把握展期走進嘉義市，感受城市的熱情與魅力。



更多資訊｜ 請追蹤「320+1 嘉義城市博覽會」Facebook、Instagram