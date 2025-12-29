嘉義市城市博覽會完美落幕 吸引逾408萬人次到訪

記者黃音文／嘉義報導

「320+1嘉義市城市博覽會」12月28日晚間閉幕大典登場，為活動劃下完美句點，整個展期總共吸引超過408萬人次到訪，可見嘉義市博覽會的魅力。市長黃敏惠表示，這次活動將整座城市化為展演舞台，透過文化、歷史、藝術展現更多元面貌的嘉義市，讓全臺及國外朋友共同了解共享、宜居、摩登的嘉義市；透過城市博覽會「帶著一雙未來的眼睛，望向遙遠的過去，做著當下的探索」，這是所有參與者共同的榮耀與成就。

廣告 廣告

文化局表示，閉幕大典《+1+1+1派對》由金曲歌王李英宏和陳建瑋，帶來他們為嘉義量身打造的合作曲，用最在地的旋律引領城市的節奏！熱情滿滿的民眾，沉浸在陶醉的音樂中，享受美好的一夜，尤其經典的國語金曲，舞台變身戶外包廂，全場大合唱，超級感動。前一天嘉義大舞台「霹靂魔幻音樂會」《樂武震天》，同樣讓人印象深刻，管樂齊奏，許多霹靂經典英雄人物登台演出，果然震撼全場。

嘉義市城市博覽會的另一個超級亮點「2025嘉義市國際管樂節」最後週末，吸引大批人潮，室內音樂會來自馬來西亞的檳城交響管樂團、日本伊奈學園OB吹奏樂團，優秀隊伍接力演出，多元曲風活力滿滿。中正公園登場的戶外音樂會，來自泰國的TRU 交響管樂團、日本的高山西高等學校吹奏樂部，透過音樂交流，為管樂節譜寫溫暖動人的篇章，不少旅客與市民無畏寒流、依然熱情駐足欣賞，現場洋溢濃厚藝術氛圍。文化公園的戶外音樂會，馬來西亞檳城交響管樂團、日本加須市鯉魚旗管樂團實力派表演，融合傳統與創新的吹奏魅力。

「320+1嘉義市城市博覽會」民眾實際感受嘉義美好，也透過互動裝置，市集等，感受滿滿幸福。嘉義噴水池互動展演超人氣，民眾的照片、心裡話透過投影，互動光影展演，結合大型環形LED裝置、動畫藝術，讓傳統地標以嶄新姿態走入「夜間城市展演」的新時代。

「320+1嘉義市城市博覽會」湧入逾408萬人次，閉幕大典為活動劃下完美句點。(嘉義市政府提供)