嘉義市城市博覽會開幕一週 參觀人次破120萬

320+1嘉義市城市博覽會12日盛大開幕，活動開幕一週以來吸引逾120萬人次參觀，市長黃敏惠表示，「320+1」不僅是時間的跨越，更是嘉義市承先啟後、與世代共融的宣示，邀請全台民眾一起來「嘉義，+1」，感受嘉義人的溫度與創新能量。

嘉義市城市博覽會開幕典禮場面相當盛大，市長黃敏惠攜手中台灣縣市長，共同完成「木都嘉義」啟動儀式。12日晚間開幕大秀「嘉義進行曲：時間列車」，13日「嘉常band換」《美好加一音樂節》，14日「台語經典音樂會」《咱的歌‧咱的聲》，17日晚間的《寶島一村》，皆獲得民眾熱烈回響。

「嘉義市國際管樂節」緊接著在19日登場。20日上午在市府前中山路推出「陸海空三軍聯合BATTLE」快閃演出，同日下午2點重頭戲踩街嘉年華啟動，在中央噴水池圓環登場，邀請來自義大利、日本、韓國、香港等7支國際優秀隊伍與48支臺灣各級頂尖行進樂隊共同演出，同日晚間在「嘉義大舞台」舉辦大型晚會，由國內外6支知名隊伍輪番登場，節目壓軸是范曉萱 and 100%樂團，合體人氣歌手黃宣YELLOW，震撼歌迷。

此外，由諸羅設計塾策劃的「我們嘉義輪」以「年輪」作為城市時間的隱喻，用一圈又一圈的紋理串起嘉義 321 年的歷史痕跡。荷蘭建築團隊 MVRDV 與邦克創意設計聯手打造的「Wooden Wonders 嘉義市博願景館」，全木構建築回應嘉義林業歷史，也象徵城市創生「以木啟未來」的想像。

市府表示，博覽會展期期間，國內外貴賓到訪，展現嘉義市接軌國際，包括千葉縣議會、富津市議會議長與議員，日本宮城縣加美町町長、議長等二十多人參訪團，320+1嘉義市城市博覽會展現驚人的吸引力，歡迎民眾前來感受最道地的嘉義魅力。

320+1 嘉義市城市博覽會 展覽資訊

展期｜2025.12.12（五）-12.28（日）

時間｜週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00

活動地點:嘉義市全區(詳細地圖請至官網查詢)

活動官網：https://chiayicityexpo2025.com/



