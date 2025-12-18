嘉義市城市博覽會《嘉私選物》以時光為嘉義選物 勾勒嘉義小城風景

如果把「時光」比喻為一位極具品味的選物師，經過三百年的淘選，嘉義會留下什麼樣的生活面貌？作為「320+1 城市博覽會」的亮點展區之一，由平凡製作與大象設計共同策劃的《嘉私選物》（CHIAYI GOODS）。這是嘉義生活元素首次被系統化地梳理與呈現，策展團隊以「自然」、「人文」、「城市」三大面向，精選出超過45個代表嘉義宜居的物件與故事，將整座舊監宿舍群打造成一間沒有圍牆的城市選物店。

嘉義市長黃敏惠表示，歡迎全家一起來「咱 嘉義式」，找尋屬於城市與自己的「嘉私」（臺語家私，即工具、物品之意）。「320+1嘉義市城市博覽會，不單單只是展期結束就落幕的博覽會，而是城市記憶的延續，是當代文化的實驗場，是小城市裡的大創新。」

嘉義市城市博覽會宜居城市主題區「嘉私選物」由平凡製作創意總監黃銘彰（左）與大象設計共同創辦人潘岳麟（右）共同策展打造。圖／嘉義市政府提供

走入位於舊監獄宿舍群的展場，觀眾將踏入「嘉私選物」（實驗木場）與「嘉私選事」（矯正塾 1921）的世界。其中「嘉私選物」不只展出器物，更映照出嘉義人的集體記憶。從陽光與群山、音樂與信仰，到車站與球場，這些精選物事凝聚了城市的精髓。

文化局長謝育哲表示，展覽透過聲音引路，邀請超過10位不同領域與世代的嘉義居民獻聲，解密隱藏在日常生活後的歷史脈絡：嘉義為何成為火雞肉飯聞名的城市？為何是熱帶經濟樹種的大本營，甚至擁有全台唯一會開花結果的單子紅豆？透過視覺與聽覺的雙重敘事，讓民眾發現嘉義市作為一座宜居的小城市，生活中有哪些「不多也不少，剛剛好」的美好。

為了讓民眾更深入體驗在地生活，策展單位與台灣田野學校特別規劃了延伸活動《宜居裡的日常風景》。透過走讀形式，帶領參加者穿梭宿舍群巷弄，從腳下的土地與眼前的建築中，挖掘出更深層的文化底蘊。

策展團隊表示，《嘉私選物》不只是靜態的展示，更希望創造一個場域，交織室內與室外、生活與展品。在這裡，每一個物件、每一杯咖啡、每一段散步，都是嘉義「宜居」精神的具體實踐。另外，由民間「嘉義諸羅街區科技發展協會」與「嘉義市商圈文化促進協會」響應辦理的時光市集，將宿舍群鄰玉峰街區域，打造成充滿濃郁懷舊氛圍的文創市集，讓消費者可以一秒回到青春年代，找回當年穿著制服與同窗契友共學共遊的甜蜜時光。

