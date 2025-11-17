嘉義市城市博覽會、嘉義市國際管樂節亮點曝光
(記者廖建智嘉義報導)
「320+1嘉義市城市博覽會」串聯活動、全臺年度壓軸音樂盛典「2025嘉義市國際管樂節」即將於12月19日盛大登場！今年邁入第33屆的管樂節，適逢嘉義市建城321年舉辦的「320+1嘉義市城市博覽會」，除了迎來超過10國、16組國際金獎團隊與5位音樂大師齊聚嘉義，最受期待的踩街嘉年華搭配「320+1嘉義市城市博覽會」活動，公布全新踩街路線，同時宣布壓軸晚會邀請「音樂魔女」范曉萱睽違多年驚喜回嘉，獻上出道30週年的紀念演出，以熱情點亮嘉義冬夜，掀起全城熱潮。
黃敏惠市長表示，今年管樂節陣容更勝以往，包含義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等地團隊與大師齊聚嘉義。其中，與中華文化總會共同合作邀請的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」再度訪臺，以160人超大編制帶來日本最高水準的青春樂章，該團為日本高中吹奏樂的金字招牌，擁有超過52次金賞紀錄，曾於2023年在國慶典禮以磅礡演出驚豔全場，如今再度來到嘉義，引發熱烈期待。
萬眾矚目的「管樂踩街嘉年華」將於 12/20（六）下午2時熱鬧登場，本次踩街路線調整為「中央噴水池 → 中山路 → KANO棒球園區」。今年共有55支國內外隊伍齊聚參與，包括義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊、日本奈良學園大學行進樂部、日本熊本工業高等學校吹奏樂部、日本拓殖大學紅陵高等學校吹奏樂部、日本龍谷大學附屬平安高等學校吹奏樂部、韓國濟州海女歌舞團、香港普音步操&格蘭風笛聯合樂團等 7 支國際團隊，以及臺灣48支優秀隊伍，全新路線更利於觀眾聚集與互動，將帶來更震撼的視覺與聽覺體驗。
12/20（六）晚間的大型晚會也全面升級！除了有南興國中、景美女中、建國中學、北一女等臺灣行進管樂勁旅，今年更邀請日本熊本工業高校、日本奈良學園兩支國際頂尖隊伍輪番登場，打造國際雙向交流舞臺、激盪精采火花！最令人興奮的是范曉萱將於晚會壓軸登場！范曉萱曾於2009年創作管樂節主題曲《管他什麼音樂》當年搭配小S的舞蹈掀起話題、廣為流傳。如今2025年適逢范曉萱出道30週年，特別回到嘉義舉辦限定版紀念秀，與100%樂團、黃宣（YELLOW）、嘉頌重奏團、復雷閣街舞團攜手演出，帶領觀眾穿越30年的音樂時光，重溫她的創作能量與魅力。
文化局謝育哲局長表示，嘉義作為「管樂之都」，多年來深耕國際交流與城市文化品牌，今年結合「320+1嘉義市城市博覽會」一系列活動，不僅邀請強大陣容，也特別調整路線、打造更完善的觀賞體驗，希望讓世界看見嘉義、讓嘉義走向世界，此次合作展現臺日文化深度交流的重要里程碑，相信今年的管樂節將帶給國人前所未有的藝術感動。
「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日至12月28日熱鬧開展，全市化為展場，串聯城市各角落的風景與故事，活動期間將推出嘉義大舞台演出、品牌市集、管樂節室內外音樂表演、走讀活動、工作坊、親子課程等豐富內容，白天夜晚皆有精彩亮點。黃敏惠市長誠摯邀請大家於12月12日一起來「+1」，共同見證幸福城市的新篇章；邀請全台朋友走進嘉義，用雙腳探索、用心感受「嘉義式」的美！
