「嘉義市城市博覽會」完美落幕 狂吸超過408萬人
(記者廖建智嘉義報導)
「320+1嘉義市城市博覽會」12月28日閉幕大典登場，為活動劃下完美句點，整個展期總共吸引超過408萬人次到訪，可見嘉義市博覽會的魅力。黃敏惠市長表示，這次活動將整座城市化為展演舞台，透過文化、歷史、藝術展現更多元面貌的嘉義市，讓全台及國外朋友共同了解共享、宜居、摩登的嘉義市；透過城市博覽會「帶著一雙未來的眼睛，望向遙遠的過去，做著當下的探索」，這是所有參與者共同的榮耀與成就。
文化局表示，閉幕大典《+1+1+1派對》由金曲歌王李英宏和陳建瑋，帶來他們為嘉義量身打造的合作曲，用最在地的旋律引領城市的節奏！熱情滿滿的民眾，沉浸在陶醉的音樂中，享受美好的一夜，尤其經典的國語金曲，舞台變身戶外包廂，全場大合唱，超級感動。前一天嘉義大舞台【霹靂魔幻音樂會】《樂武震天》，同樣讓人印象深刻，管樂齊奏，許多霹靂經典英雄人物登台演出，果然震撼全場。
城市博覽會的另一個超級亮點「2025嘉義市國際管樂節」最後周末，吸引大批人潮，室內音樂會來自馬來西亞的檳城交響管樂團、日本伊奈學園OB吹奏樂團，優秀隊伍接力演出，多元曲風活力滿滿。中正公園登場的戶外音樂會，來自泰國的TRU 交響管樂團、日本的高山西高等學校吹奏樂部，透過音樂交流，為管樂節譜寫溫暖動人的篇章，不少旅客與市民無畏寒流、依然熱情駐足欣賞，現場洋溢濃厚藝術氛圍。文化公園的戶外音樂會，馬來西亞檳城交響管樂團、日本加須市鯉魚旗管樂團實力派表演，融合傳統與創新的吹奏魅力。
「320+1嘉義市城市博覽會」民眾實際感受嘉義美好，也透過互動裝置，市集等，感受滿滿幸福。嘉義噴水池互動展演超人氣，民眾的照片、心裡話透過投影，互動光影展演，結合大型環形LED裝置、動畫藝術，讓傳統地標以嶄新姿態走入「夜間城市展演」的新時代。
人氣展「嘉私選物」爆紅，社群討論度飆升。可以層層疊印、拼湊城市插畫的四色套色印章明信片，以及周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗，成為博覽會最具人氣的話題展區之一。
吉祥物「桃喜」為城市街景增添可愛又溫馨的氣氛，也是民眾相機捕捉的大熱門。嘉義市博會期間，桃喜出沒於嘉義市各地，帶給民眾滿滿驚喜。還有「嘉義市博永續願景館」，老屋翻修的木造場域「嘉義文學館」，嘉義市立博物館、市立美術館，都吸引民眾走訪，感受到城市博覽會的魅力。
「320+1嘉義市城市博覽會」12月28日圓滿落幕，但「嘉義市國際管樂節」活動至2026年1月1日，室內音樂會還有12月29日日本加須市鯉魚旗管樂團、1月1日國立嘉義大學音樂學系管樂團 feat.伊藤圭，中正公園戶外音樂會有來自美國的Side Step 爵士重奏團、日本伊奈學園OB吹奏樂團，以及國內優秀團隊將帶來精采演出。
再過幾天就要迎接新的一年，嘉義市跨年晚會卡司堅強，要讓所有到訪的民眾嗨到明年，開場主持人鄧澤，晚會主持人蔡昌憲、瑪麗、歌手莊蕎嫣、F.F.O、鄒序、守夜人、馬念先、廖士賢，第一波炒熱現場氣氛，接著亞洲天王羅志祥、實力派唱將許富凱、嘉義創作歌手王彙筑、脆樂團、ARKiS、林美秀、蕭煌奇，接棒演出，掀起高潮，倒數聲之後，韓國人氣女團MAMAMOO 成員Solar 頌樂最後壓軸，真摯嗓音與舞台魅力陪伴現場觀眾，從「320+1嘉義市城市博覽會」相約「迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會」，來趟嘉義市共同見證小城市大能量，2025歲末再次綻放。
迎接2026全嘉藝起來跨年晚會相關資訊：
Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/share/1AAaBYwxmA/?mibextid=wwXIfr
其他人也在看
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
才因票房差取消2演出！戴佩妮首唱高雄也沒賣完 主辦方回應了
【緯來新聞網】「金曲歌后」戴佩妮巡演《雙生火焰》27日唱到中國成都站，突在台上哽咽宣布因之後北京、廣緯來新聞網 ・ 11 小時前 ・ 5
五月天阿信憶2025最特別「摔進洞裡」 暖喊「我回家了」讓歌迷放心
五月天5525+1演唱會昨（27日）在臺中洲際棒球場圓滿結束第一場演出，安可尾聲，阿信主動提起「屬於我2025記得最特別的一件事，就是這25年第一次在舞台摔進一個洞裡。」下台拿起手機看到200多則關心簡訊，「只有四封簡訊在笑我。」話峰一轉阿信說：「在所有人都怕你跌倒受傷，只有他們四個相信我一定會站起來。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
五月天洲際棒球場開唱 丁噹踢館尬舞點燃阿信「北投舞王」魂
五月天25週年巡迴演唱會《#5525+1［回到那一天］台中站‧新年快樂版》今（28日）繼續在台中洲際棒球場登場，師妹丁噹也義氣相挺，帶著10位舞者華麗＋1踢館，當場點燃阿信的「北投舞王」魂，互尬〈對你愛不完〉、〈星期五晚上〉，現場瞬間變身萬人大型夜店。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
李俊昊嗨跳《颱風商社》經典夜店舞 錯過台北101應援大嘆：好可惜
韓星李俊昊近期在主演的Netflix韓劇《颱風商社》有精彩演出，宣布啟動亞洲巡迴戲劇粉絲見面會，台北站在12/27、28一連兩天登場。李俊昊月初才現身高雄，在AAA頒獎典禮上與IVE張員瑛攜手主持，不到一個月再度來台，讓粉絲興奮不已，寵粉的他也開心表示：「可以這麼快再跟大家見面很開心！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
朱孝天不要看！「合體F4翻臉」被寫進舞台劇...超狂卡司曝光
歲末最強口碑沉浸式戲劇《西門町一番地》迎來第六輪加演，現場笑聲與掌聲不斷，觀眾盛讚「這是今年最接地氣、最舒壓、吃得最飽的劇場體驗」。隨著首週好評持續發酵，隔週跨年與元旦假期仍有場次，邀請觀眾一同走進西門紅樓，在歲末年終感受劇場帶來的溫度與陪伴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
戴佩妮演唱會票房不佳喊卡！歌迷憂「高雄場受影響」主辦單位回應了
戴佩妮「雙生火焰」巡迴演唱會今年2月開跑，先後走過上海、台北站，卻在本月27日成都站演出時，哽咽宣布由於票房不如預期，難以負擔舞台成本，因此中國巡演將提前在明年1月17日杭州站畫下句點，原定1月31日北京、3月7日廣州場次確定取消。消息曝光後，不少歌迷憂心明年3月21日高雄巨蛋演出受到影響，對此主辦單位寬宏藝術也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 59
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 5 小時前 ・ 21
林俊傑認愛網紅七七帶回家見爸媽 「過的很開心」撇懷孕傳聞
金曲歌王林俊傑今（29）日無預警公開認愛小20歲大陸女網紅「七七」，並放上父母和他及女友的合照，引起熱烈討論。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 77
王月昏迷緊急開顱！兒簽放棄急救同意書…將再動刀「淚揭最大遺願」
60歲資深藝人王月逾1個月未更新社群動態，今（29）日首度公開原因，透露上月26日在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，足見情況危急。而她在加護病房昏迷5天後順利甦醒，隨後轉回一般病房，如今病榻照也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 16
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 14 小時前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 74
福原愛罕吐與江宏傑離婚關鍵 認了「初期就出狀況」
前日本桌球國手福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，時隔4年無預警公開再婚懷孕的消息，掀起外界討論。而她日前接受採訪，也罕見吐露與前夫感情破裂的關鍵，坦言從結婚初期兩人就出現問題，更透露與新婚夫橫濱男（A先生）的互動。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 84
賴喊一句媒體全嚇到！郭正亮傻眼：自我中心
[NOWnews今日新聞]賴清德總統昨（28）日前往彰化縣溪湖鎮參香祈福，並在現任國民黨籍彰化縣長王惠美、國民黨立委謝衣鳳在場的情況下，公開向鄉親喊話，希望大家全力支持民進黨立委陳素月接棒縣政。對此，...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 363
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 67
南亞科、群聯都噴！記憶體只剩它還在地板？法人點名「這檔」要哭了：股價還在百元初頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近期火力全開，從製造端的南亞科（2408）、華邦電（2344），到IC設計的群聯，模組廠威剛、創見，以及封測族群力...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 7
婦長期用「不沾鍋」煮飯竟罹肝癌！醫示警改用「3種鍋具」守護健康
一名婦人因長期使用刮痕累累的不沾鍋烹飪，最終罹患肝癌並被檢測出體內永久化學物質PFAS嚴重超標。PFAS全名為全氟及多氟烷基物質，包含常見的鐵氟龍PTFE，因其碳氟鍵結構極為穩定，被稱為「永久化學物質」，一旦進入人體會在血液和肝臟中累積，半衰期可長達數年。《優活健康網》特摘此篇分享不沾鍋的使用方法。優活健康網 ・ 8 小時前 ・ 1
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 56
2千萬也挽回不了！男因「這惡習」退休隔天收到1封信 慘變獨居老人
許多人以為只要退休金準備充足，就能安穩享受晚年生活，卻往往忽略人生中突如其來的變數，最終演變成「期待越高、失落越深」的結局。日本一名60歲的前企業高管，正是最真實的例子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37