嘉義市城市博覽會 永續願景館Wooden Wonders亮相

Wooden Wonders 嘉義市博願景館。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.12）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】「320+1嘉義市城市博覽會」，12/12日於市府北棟大樓預定地舉行「Wooden Wonders 嘉義市博願景館」開幕茶會，邀請建築事務所 MVRDV 跨海來「嘉」參與，打造期間限定木構展館，回應嘉義「木都」城市精神；開幕茶會現場亦邀請荷蘭在台辦事處代表 Bas Pulles（浦樂施）出席，嘉義市長黃敏惠也親自與各界貴賓一同參觀展覽，共同見證嘉義市透過城市博覽會，深化國際交流、展現城市文化實力。

嘉義市長黃敏惠。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.12）

嘉義市長黃敏惠表示，「320+1 嘉義市城市博覽會」規劃三大策展主軸，在市府北棟大樓預定地以「共享城市」為核心策展主軸之一，由國際建築事務所MVRDV所規劃的「永續願景館」更是重要亮點，採全木構工法打造，運用自然光影、木材紋理與開放式動線，象徵嘉義百年木構文化的延續，並融入嘉義市多處著名的木構立面，呈現嘉義「木都」的文化底蘊，特別感謝來自荷蘭的 MVRDV 團隊的用心，深入研究嘉義市的城市元素，透過創新設計，將嘉義市三百多年來的歷史濃縮於展館之中，Wooden Wonders 嘉義市博願景館不只是建築，更是一個持續演進的公共平台，讓嘉義的過去、現在與未來在此被看見、被記錄，也被共同書寫，引導市民重新思考城市、木材與生活之間的關係。

荷蘭在台辦事處代表 浦樂施 Bas Pulles。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.12）

荷蘭在台辦事處代表 Bas Pulles 回應表示，很榮幸受邀參與嘉義市城市博覽會，共同慶祝嘉義建城321年，荷蘭與嘉義之間的交流情誼可追溯至四百多年前，雙方長期以來在文化與城市發展上持續累積深厚連結，此次透過荷蘭建築與都市設計事務所 MVRDV 的參與，不僅展現嘉義市在永續與創意上的城市價值，也讓這些理念具體呈現在永續願景館的策展內容之中，未來將持續與嘉義市深化合作，共同推動永續發展進程，並期待見證市府北棟大樓未來的建築成果，同時希望有更多機會再次造訪嘉義，深入感受這座城市的文化魅力。

MVRDV 策略長 Jan Knikker。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.12）

MVRDV 策略長 Jan Knikker 表示，很高興能在今日與大家齊聚嘉義，去年黃敏惠市長率市府團隊親自前往荷蘭鹿特丹拜訪 MVRDV 建築事務所，讓團隊深刻認識到嘉義市府是一支充滿企圖心與行動力的團隊，也讓鹿特丹的夥伴們對嘉義市留下深刻印象，今年適逢嘉義市建城 320+1 年，能夠參與城市博覽會並策劃永續願景館，對 MVRDV 而言是一個相當難得且珍貴的機會，嘉義市擁有獨特的城市條件與深厚的歷史脈絡，如何從過去的結構、材料與生活中，回應當代的極端氣候下的城市挑戰，是本次策展特別的核心。

嘉義市文化局謝育哲局長。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.12）

文化局局長謝育哲特別介紹在《嘉義森聲生》展覽中，「森林漫遊」運用五感體驗與數位動畫引導觀眾理解木文化脈絡，「百工百業」展區展現嘉義匠人精神，而 AR 擴增實境與裝置藝術「木生未來」則帶領觀眾想像城市與自然共生的可能。

Wooden Wonders 嘉義市博願景館採全木構工法打造。

市府文化局指出，Wooden Wonders 嘉義市博願景館採全木構工法打造，運用自然光影、木材紋理與開放式動線，象徵嘉義百年木構文化的延續，也展現永續建築的前瞻方向，此次由 MVRDV 創始合夥人 Jacob van Rijs 帶領團隊設計，以嘉義現存木構建築為研究起點，並提出嘉義的木構建築雖橫跨不同年代與風格，有著共同形式語彙如街角斜切量體、立面線條強調屋頂輪廓等特徵，為此，展館造型融入嘉義文學館—東門町1923（原東門派出所）、台灣花磚博物館（蘇友讓故居）、芝野醫院(現為中山路黃于修診所)，以及多處在地咖啡館與民宅的木構形式，濃縮嘉義「木都」百年的文化底蘊。