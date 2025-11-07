嘉義市城市博覽會 「百人串聯攝影」紀錄百工百業

「320+1嘉義市城市博覽會」特別推出「嘉義式」百人串聯攝影計畫，以影像記錄百工百業的生活樣貌／嘉義市府提供





「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日至12月28日登場，本次城市博覽會以「咱 嘉義式 We ChiaYi」為號召，展現嘉義人的親切、凝聚與驕傲，特別推出「嘉義式」百人串聯攝影計畫，以影像記錄百工百業的生活樣貌，展現嘉義市獨有的城市美學與人文溫度，書寫屬於嘉義市的新篇章。

黃敏惠表示，320+1嘉義市城市博覽會以「生活就是策展，人人都是主角」為策展概念，嘉義市的美好源自市民的日常，正是這一份份不斷「+1」的努力，堆疊成城市的幸福樣貌。透過「嘉義式」百人串聯攝影計畫，我們看到市民的自信與驕傲，也看見百工百業共同為城市努力的精神。

廣告 廣告

文化局局長謝育哲表示，嘉義市歷經321年時光，從「木都」、「畫都」的文化底蘊，邁向以人為本的永續城市。此次「320+1嘉義市城市博覽會」以「全齡共享，世代宜居」為核心理念，規劃3大展構：「共享城市」、「宜居城市」、「摩登城市」，分別詮釋城市治理、永續生活與當代創意，並串聯全市17處展覽場域，讓整座城市化身為開放展場，每位市民都將成為策展人，共同呈現嘉義百工百業為城市發展努力的盛況，凝聚幸福嘉義市的城市力量。

謝育哲說，「嘉義式」百人串聯攝影計畫「+1群像」已於近日拍攝完成，市府邀請到消防員、警察、林鐵站務士、醫師、護理師、畫家、家將、教師、演員、烘焙師、學生與清潔員等，各行各業嘉義人共同入鏡，凝聚出「咱



嘉義式」的真實與自信，也象徵幸福嘉義市由無數「+1」的能量匯聚而成；接下來，市民朋友及全國民眾將可以在市區和媒體社群上，看到這屬於嘉義式的燦爛群像。嘉義市政府誠摯邀請全台民眾於12月12日一起來「+1」，走進嘉義，用雙腳探索、用心感受「咱 嘉義式」的幸福與美好。

更多新聞推薦

● 嘉義縣全面啟用數位學生證 近2萬名學生受惠