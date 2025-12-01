嘉義市宣信國小69週年校慶 黃敏惠市長獻上祝福

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市宣信國小於(29)日舉辦慶祝69週年校慶運動會，在宣信樂旗隊、那音合唱團、各年級學生及幼兒園的大會舞表演中揭開序幕。黃敏惠市長出席校慶與師生一同參與活動，場面熱情十足、歡樂無限。今年校慶的主題是「三好、品德、宣信、永續」，引導孩子們在校園中友善對待同學，從生活中建立良好的品格。宣信國小推動三好校園，透過做好事、說好話、存好心的實踐，來建立人與人互動的價值，讓孩子擁有充滿歡樂的回憶。



黃敏惠市長特別感謝學校團隊與教育處的攜手努力，宣信國小榮獲114學年度學生音樂比賽行進管樂國小團體組70人以下的特優，今日於校慶中的演出不僅表演精彩，更創新融入了化學元素等基礎科學概念，體現了嘉義市「人文第一，科技相佐，精緻創新，國際視野」 的教育核心精神。黃敏惠市長亦盛讚榮獲特優的那音合唱團的演出，強調讓孩子們快樂學習、開心地歌唱，正是教育的核心目標。黃敏惠市長最後為宣信國小送上祝福，期許學校持續發揮永續精神，為孩子開創美好未來。



教育處郭添財處長表示，宣信國小積極推動校務，在課程及活動的表現非常優異，也榮獲多項全國獎項，除了獲得教育部全國唯二的本土教育推展貢獻獎，也榮獲教育部藝術教育貢獻獎、教育部社會教育貢獻獎入選獎，以及全國「台灣永續教育獎」和明日閱讀典範學校第一級認證等。另外在培訓特色團隊的成果也非常亮眼，樂旗隊榮獲得全國音樂比賽行進管樂特優，那音合唱團獲得全國音樂比賽同聲合唱優等、客家藝文總決賽第二名。體育方面也獲得嘉義市運動會女童組田徑總錦標第二名及田徑賽個人多項第一。



宣信國小校長謝聖雅表示，宣信校慶啟用多功能戶外球場-飛越球場，讓學生有愛運動、重品格的學習空間，改善校園西南角空間進行校園美學設計，是由SMART莊信棠校友以旋轉木馬為意象，希望帶給市民歡樂的美學視覺。感謝黃市長及市府團隊的支持，讓嘉義市的學童能在安全友善的校園環境中快樂學習、健康成長。



教育處表示，宣信國小長期推動南田古道的特色課程，也為市定古蹟糯米橋的風華再現而推動「築夢計畫」，受到家長及在地居民的高度肯定，在諸羅建城320年之際更顯得有意義。教育是百年大計，市府也持續以教育發展綱領四大願景「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」引領學校發展特色，期勉學校教育工作夥伴發揮教育愛、保持熱情、持續精進，帶領孩子在各領域中成長，也希望社區和家長一起來支持相挺，讓宣信國小更好，讓嘉義市的教育更好。