嘉義市宣布普發6千！張啓楷角逐市長拋政見「每年發紅包」

獲民眾黨徵召參選嘉義市長的張啓楷今天（24日）在記者會上拋出政見，表示希望自己未來當選後有機會能「每年都發紅包」。（圖／李智為攝）

2026大選近在咫尺，各陣營陸續展開提名作業，民眾黨今天（24日）舉行記者會，宣布徵召白委張啓楷參選嘉義市長。張啓楷在致詞時提到，嘉義市長黃敏惠才剛開記者會宣布普發6千元，而他也拋出政見，表示希望自己未來當選後有機會能「每年都發紅包」。

民眾黨今天下午2時30分舉辦「作伙顧嘉義！民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會，現場除了中央委員們、黨務主管到場外，包括先前也被提名參選宜蘭縣長的陳琬惠，以及數十位特地北上的嘉義鄉親都現身力挺。而柯文哲原先也受邀出席活動，但因剛好卡到北院開庭時間，無法到場，不過柯仍特地錄製影片加油打氣。

民眾黨主席黃國昌在會中致詞時表示，張啓楷在立院勇於發聲、對抗民進黨各式錯誤政策，在立院撥亂反正。正因如此，民眾黨有絕對信心，「張啓楷在立法院是第一名的立法委員，未來一定也可以成為嘉義市第一名的市長」。

民眾黨主席黃國昌表示，張啓楷在立法院是第一名的立法委員，未來一定也可以成為嘉義市第一名的市長。（圖／李智為攝）

致詞完畢後，黃國昌也親自授旗給張啓楷，傳遞象徵「作伙顧嘉義」的團結力量，張啓楷大力揮舞著民眾黨旗幟，台下也給予熱情歡呼及掌聲，結束後黃國昌與張啓楷也深情擁抱，展現2人好交情。

黃國昌與張啓楷在徵召記者會上深情擁抱，展現2人好交情。（圖／李智為攝）

張啓楷隨後在致詞時說，嘉義市現在的生態，民進黨支持度約4成，國民黨3成5，民眾黨2成5。只要藍白合，整合出一組最強的人，很有機會可以贏，民眾黨也會要求盡速能在農曆過年前完成整合，共推一組最強、最有勝算的候選人。

張啓楷接著提到，他以前是財經記者、國會記者，出過3本預算書，也當過工商發展投資策進會總幹事，他的專長是在財經、建設、預算，一定可以幫嘉義市民服務，他會發揮自己的專業，一方面打造更好的工商環境，落實開源節流，讓市民有更好的財政。

張啓楷說，嘉義市長黃敏惠才剛開記者會，要每個人普發6千元，而他希望透過專業，讓嘉義市庫有更多財源，每年都可以回饋市民，「有機會我們每年都可以發紅包」，另方面可以學習柯文哲在台北的做法，譬如說敬老卡每個月都有點數回饋，讓民眾運用這筆錢搭公車、捷運、計程車，這些都是他努力的方向。



