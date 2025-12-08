嘉義市專業力全國發光 展現城市溫度與治理實力

記者黃音文／嘉義報導

嘉義市政府在市長黃敏惠領導下，今年嘉義市有多位同仁在「強化社會安全網」、「結核病都治計畫20週年表揚」及「防疫績優公務類個人獎」3大領域脫穎而出，榮獲國家級個人獎項，展現推動城市前進的專業力量。獎項於今（8）日於市務會議中轉呈黃敏惠；黃敏惠也為嘉義市政府同仁守護市民健康與安全致敬與感謝。

黃敏惠表示，市府推動各項服務最核心的精神，就是「團隊合作」與「讓市民真正有感」。此次多位同仁獲得衛生福利部肯定，充分展現市府在專業服務與跨局處合作上的成果。嘉義市雖然幅員不大，但因此更能發揮整合優勢，感謝衛生局與社會處在各項工作上的充分協作，讓服務更到位、更貼近市民需求。

衛生局長廖育瑋也表示，嘉義市有許多默默付出的第一線工作者，以高度使命感守護市民健康，這些獎項象徵中央對嘉義市團隊的肯定，也激勵所有同仁持續努力精進服務。

衛福部於今年7月26日舉辦「114年強化社會安全網績優人員表揚」，嘉市共有3位專業工作者獲獎，包括社會處社工江蕙伶、衛生局心理衛生中心督導鄭喻宸，以及衛生局毒品危害防制中心督導江姸儀。疾病管制署與中華民國防癆協會於9月24日首次舉辦都治關懷員表揚活動，嘉市共有2位優秀專業人員獲得「卓越貢獻獎」，包括資深關懷員陳美色（服務20年）與劉嘉蕙（服務13年）。

疾管署於11月25日頒發114年度防疫績優個人獎，在全國眾多參選者中，嘉義市亦有3位同仁獲獎，包括東區衛生所主任林唐逵、西區衛生所醫檢師王雅慧，以及衛生局技士梁義慶等人獲得肯定。