嘉義市專業力全國發光 榮獲全國三大領域個人獎項

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市政府在黃敏惠市長領導下，今年多位市府同仁在「強化社會安全網」、「結核病都治計畫20週年表揚」及「防疫績優公務類個人獎」三大領域脫穎而出，榮獲國家級個人獎項，展現推動城市前進的專業力量。獎項今（8日）於市務會議中轉呈市長黃敏惠，黃市長亦向獲獎同仁致敬並表達感謝，肯定其在守護市民健康與安全上的卓越貢獻。

圖/嘉義市榮獲三大領域個人獎，展現城市溫度與治理實力。記者黃信峯翻攝

市長黃敏惠表示，市府推動各項服務最核心的精神，就是「團隊合作」與「讓市民真正有感」。此次多位同仁獲得衛生福利部肯定，充分展現市府在專業服務與跨局處合作上的成果。嘉義市雖然幅員不大，但因此更能發揮整合優勢，感謝衛生局與社會處在各項工作上的充分協作，讓服務更到位、更貼近市民需求。

圖/嘉義市榮獲三大領域個人獎，展現城市溫度與治理實力。記者黃信峯翻攝

衛生局長廖育瑋表示，嘉義市有許多默默付出的第一線工作者，以高度使命感守護市民健康，這些獎項象徵中央對嘉義市團隊的肯定，也激勵所有同仁持續努力精進服務。

圖/嘉義市榮獲三大領域個人獎，展現城市溫度與治理實力。記者黃信峯翻攝

衛生福利部於今年7月26日舉辦「114年強化社會安全網績優人員表揚」，肯定第一線專業團隊在高風險家庭與弱勢個案服務上的努力。本次嘉義市共有三位專業工作者獲獎，包括社會處社工江蕙伶、衛生局心理衛生中心督導鄭喻宸，以及衛生局毒品危害防制中心督導江姸儀。他們長期深耕社區、承擔高壓個案服務，為嘉義市打造堅實的保護網，其專業能量受到中央一致肯定。

圖/嘉義市榮獲三大領域個人獎，展現城市溫度與治理實力。記者黃信峯翻攝

結核病防治邁向20週年，疾病管制署與中華民國防癆協會於9月24日首次舉辦都治關懷員表揚活動，本市共有兩位優秀專業人員獲得「卓越貢獻獎」，包括資深關懷員陳美色（服務20年）與劉嘉蕙（服務13年）。兩人多年來深度投入社區結核病患者追蹤、支持與衛教，陪伴無數家庭度過治療期，以高度專業與溫暖的服務成為城市不可或缺的默默力量。

圖/嘉義市榮獲三大領域個人獎，展現城市溫度與治理實力。記者黃信峯翻攝

此外，疾病管制署於11月25日頒發114年度防疫績優個人獎，在全國眾多參選者中，嘉義市亦有三位同仁獲獎，包括東區衛生所主任林唐逵、西區衛生所醫檢師王雅慧，以及衛生局技士梁義慶。他們在檢驗認定、疫情監測與社區防疫上展現高度韌性與即時應變能力，守住嘉義市的公共衛生安全。此次三大領域皆有個人獎項獲獎，充分展現嘉義市在「專業治理與城市溫度」上的亮眼成績，市府也將持續打造更完善的社安網與健康環境，讓嘉義成為市民安心生活的幸福城市。

