嘉義市專業力榮獲三大領域個人獎 展現城市溫度與治理實力
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義市政府在黃敏惠市長領導下，今年嘉義市有多位同仁在「強化社會安全網」、「結核病都治計畫20週年表揚」及「防疫績優公務類個人獎」三大領域脫穎而出，榮獲國家級個人獎項，展現推動城市前進的專業力量。獎項於今(8)日於市務會議中轉呈黃敏惠市長；黃敏惠市長也為嘉義市政府同仁守護市民健康與安全致敬與感謝。
黃敏惠市長表示，市府推動各項服務最核心的精神，就是「團隊合作」與「讓市民真正有感」。此次多位同仁獲得衛生福利部肯定，充分展現市府在專業服務與跨局處合作上的成果。嘉義市雖然幅員不大，但因此更能發揮整合優勢，感謝衛生局與社會處在各項工作上的充分協作，讓服務更到位、更貼近市民需求。
衛生局廖育瑋局長也表示，嘉義市有許多默默付出的第一線工作者，以高度使命感守護市民健康，這些獎項象徵中央對嘉義市團隊的肯定，也激勵所有同仁持續努力精進服務。
衛生福利部於今年7月26日舉辦「114年強化社會安全網績優人員表揚」，肯定第一線專業團隊在高風險家庭與弱勢個案服務上的努力。本次嘉義市共有三位專業工作者獲獎，包括社會處社工江蕙伶、衛生局心理衛生中心督導鄭喻宸，以及衛生局毒品危害防制中心督導江姸儀。他們長期深耕社區、承擔高壓個案服務，為嘉義市打造堅實的保護網，其專業能量受到中央一致肯定。
結核病防治邁向20週年，疾病管制署與中華民國防癆協會於9月24日首次舉辦都治關懷員表揚活動，本市共有兩位優秀專業人員獲得「卓越貢獻獎」，包括資深關懷員陳美色（服務20年）與劉嘉蕙（服務13年）。兩人多年來深度投入社區結核病患者追蹤、支持與衛教，陪伴無數家庭度過治療期，以高度專業與溫暖的服務成為城市不可或缺的默默力量。
此外，疾病管制署於11月25日頒發114年度防疫績優個人獎，在全國眾多參選者中，嘉義市亦有三位同仁獲獎，包括東區衛生所主任林唐逵、西區衛生所醫檢師王雅慧，以及衛生局技士梁義慶。他們在檢驗認定、疫情監測與社區防疫上展現高度韌性與即時應變能力，守住嘉義市的公共衛生安全。
此次三大領域皆有個人獎項獲獎，充分展現嘉義市在「專業治理與城市溫度」上的亮眼成績，市府也將持續打造更完善的社安網與健康環境，讓嘉義成為市民安心生活的幸福城市。
圖說：嘉義市政府在「強化社會安全網」、「結核病都治計畫20週年表揚」及「防疫績優公務類個人獎」三大領域脫穎而出，榮獲國家級個人獎項，獎項於今日市務會議中轉呈黃敏惠市長；黃市長也為同仁守護市民健康與安全致敬與感謝。（照片：記者劉芳妃翻攝）
其他人也在看
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
冬季限定農遊花季盛典 關西仙草節今浪漫登場
「二O二五共下來享仙—關西仙草節」六日於關西仙草加工廠熱鬧登場，一連兩天的活動豐富多元，除了有市集及魔術、音樂表演等節目，以及仙草咖啡、彩繪風車、共下打齊粑、DIY草莓盆栽等免費DIY體驗課程，還有最適合打卡的浪漫花田及兩大主題裝置藝術，副縣長陳見賢邀請民眾共襄盛舉，不要錯過冬季限定的農遊花季盛典。新竹副縣長陳見賢六日表示，關西鎮因盆地地形易聚結霧氣，能充分滋潤仙草，加上日夜溫差大的環境條件，使仙草的香氣與膠質含量都比其他地區來得豐富，採收後的仙草透過九降風的天然風乾，得以產出超高品質的關西仙草，年產量達三百零七公噸，占全台產量約百分之八十，此外，關西鎮更因仙草產業帶動觀光，有「仙草的故鄉」之美名。此次仙草節活動以「童趣鄉野」為主題，除了有活動史上最大面積，超過一公頃的仙 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
600人踩街炸翻台南 林百貨摩登大遊行「台日一家親」大亮點
創立於1932年的台南林百貨，是府城最具代表性的文化地標之一。「府城摩登大遊行」今（6）日熱鬧登場，今年以《作伙來林 逗熱鬧》為主題，30組表演團隊、逾600名表演者踩街，勝於往年，市中心瞬間變成嘉年華會，街區擠滿圍觀人潮。今年隊伍持續可見台日交流身影。台日文化友好交流基金會、台南日本人協會高舉「日自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中市立老人復健醫院開幕 石崇良盧秀燕共同啟動
（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市政府委託中國醫藥大學營運的台中市立老人復健綜合醫院今天開幕，衛生福利部長石崇良、台中市長盧秀燕一起啟動開幕儀式，兩人都說，將造福台中市民及周邊民眾的就醫。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不理解特殊疾病！ 國小生繪本「我討厭你」紀錄和解過程
罹患特殊疾病的孩子，成長過程中可能被同儕以異樣眼光看待，同學們也可能因為不理解情況而產生厭惡情緒。羅慧夫顱顏基金會舉辦「用愛彌補」兒童文學獎，今年以「和好」為主題，台中市永春國小學生林可宸以繪本紀錄自己因為不理解而討厭同學，最後走向和解的過程，並獲得銀獎。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
對特殊生的衝突與後悔 小六童繪和解勇氣
（中央社記者陳婕翎台北7日電）用孩子的視角修「和好」學分，小六生描繪對特殊疾病的同學產生「我討厭你」的想法與修補關係的勇氣，繪本獲羅慧夫顱顏基金會兒童文學獎銀獎，讓衝突與後悔成為成長的養分。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
馭暖前行，傳愛啟程「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益行動溫馨啟動
Written by: BearBMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。CarStuff 人車事 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 32
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 32
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 104
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 943
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前 ・ 2
電子黃金1》非股票！「2條記憶體」千元買進飆破5千元 內行驚爆：才要開始
7月的一個週末，台北的陳先生原本只是想「撿便宜」。中時財經即時 ・ 7 小時前 ・ 8
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 216
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 55
驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明
有意角逐明年高雄市長選戰的民進黨立委賴瑞隆的兒子涉嫌校園多次霸凌，且還曾疑似有不雅舉動，學校因此通報性平調查，引發高度爭議，事件持續發燒，外傳賴有意退選。對此，賴瑞隆今（7日）下午2時30分將對外說明。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 220
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 8