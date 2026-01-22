嘉義市市民中心北棟大樓 統包工程今動土
嘉義市「市民中心北棟大樓新建統包工程」今(22)日上午在北棟基地舉行動土祈福儀式，由嘉義市長黃敏惠親自主持典禮，內政部長劉世芳與多位立法委員、議員與里長等民意代表共同出席見證歷史一刻。市民中心北棟大樓以「打開諸羅之門 走進市民之森」為主題，發包經費約54億餘元，市府自籌近32億元並成功爭取內政部補助約22億餘元，交通部補助約2.78億元建設，預計於119年底完工啟用，將帶來更便捷的行政服務、更優質的休憩空間。
黃敏惠致詞時表示，一路見證北棟大樓20年來，歷經物價波動、預算調整、原設計團隊變更、新冠疫情、國際局勢影響導致建材成本飆升，以及營造業缺工缺料等多重挑戰，多次招標流標等困難。面對每坪造價大幅上漲的現實，市府團隊展現堅定決心，導入統包制度、同步設計及施工、簡化行政流程，並成功爭取中央部會補助及市議會全力支持，方使工程順利啟動
黃敏惠提到，北棟大樓基地鄰近諸羅古城門北門，從過去以來就是推動市政的重要中心。市府團隊綜合考量城市發展需求，在原有設計上，積極爭取交通部補助建設地下停車場，規劃為地下2層、地上13層的多功能現代化辦公大樓，並考量極端氣候可能帶來的挑戰，在建築中導入永續綠能等理念。
黃敏惠說，北棟大樓基地動土，不僅象徵嶄新市政園區將啟動，更是城市脫胎換骨發展的重要里程碑，期待這座兼容木都、畫都的城市意象與綠能永續理念的建築，能持續爭取金質獎、金安獎項肯定，也為市政發展引入更大動能。
內政部長劉世芳特別感謝黃敏惠市長的努力推動、用心規劃，讓北棟大樓能順利動土；北棟大樓設計結合歷史並展望未來，融入節能綠建築等概念，相信未待北棟大樓建成，一定能讓一流的市民感受到一流的市政建設品質，見證嘉義市蛻變、起飛。
市府表示，此案統包工程發包經費約54億餘元，計畫總經費約57億餘元；內政部補助約22億餘元，交通部補助約2.78億元；本府在市議會的協助下，自籌近32億元，中央與地方，攜手共同協力完成北棟大樓的興建。
同時，考量城市發展需求，北棟大樓地下停車場規劃625席汽車位及517席機車位，並可與南棟地下停車場無縫連結，總計可達886席汽車位及逾1,100席機車位，較原來的臨時停車場大幅增加364席汽車位及超過317席機車位，且室內的停車空間可讓未來民眾洽公不再受日曬雨淋之苦，徹底解決市政園區及周邊停車需求。
市民中心北棟大樓地面層建築、景觀及動線等，統包團隊中的劉培森建築師事務所以「打開諸羅之門 走進市民之森」為設計主軸，巧妙融合嘉義舊城門的歷史記憶、木都風采、遙望玉山與市民休憩綠意，透過木構造元素呈現在地人文溫度與永續美學；地上1至4樓採多目標開放使用，結合城市願景館、市民客廳與層層綠意的桃城廣場，提供洽公、餐飲、購物及休閒等多樣機能。
不論夜間或假日，市民皆可在此散步、休憩、交流，成為生活中的親民綠園地；5至13樓則集中市府15個處室聯合辦公，連同南棟進駐的環保局、地政事務所、東區區公所、東區戶政事務所，以及鄰近財稅局、警察局等，形成完整具高效率的市政園區。市民辦理各項業務將可就近一次完成，大幅提升行政效率與服務品質。
市府說明，本工程由台灣世曦工程顧問股份有限公司擔任專案管理與監造，統包團隊由永青營造工程股份有限公司領銜，結合佰鴻機電、誼昌空調，以及知名劉培森建築師事務所等團隊共同承攬。
北棟大樓將積極申請黃金級綠建築、合格級智慧建築及建築能效1級及耐震標章等，打造節能減碳、智慧永續的典範建築。完工後，它不僅肩負行政服務重任，更將成為民眾休閒、文化交流與城市美學的新核心，為嘉義市政園區注入全新活力，實現「以人為本、永續發展」的城市願景。
更多新聞推薦
其他人也在看
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 9則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 299則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 36則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 20則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 8則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 54則留言
日幣甜甜價要快換？達人搖頭「1類人不需要」 2招補回匯差
日圓近來不斷貶值，不少民眾趁低點搶換日幣，計畫到日本旅遊。但日本旅遊達人林氏璧表示，如果只是偶爾去一次日本，不用特別先買日幣，其實只要靠回饋高的信用卡及優惠券，就可以補足匯差。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 59則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 13則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 36則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 20則留言