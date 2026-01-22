嘉義市市民中心北棟大樓 統包工程今動土

嘉義市「市民中心北棟大樓」北棟基地空拍圖／嘉義市府提供





嘉義市「市民中心北棟大樓新建統包工程」今(22)日上午在北棟基地舉行動土祈福儀式，由嘉義市長黃敏惠親自主持典禮，內政部長劉世芳與多位立法委員、議員與里長等民意代表共同出席見證歷史一刻。市民中心北棟大樓以「打開諸羅之門 走進市民之森」為主題，發包經費約54億餘元，市府自籌近32億元並成功爭取內政部補助約22億餘元，交通部補助約2.78億元建設，預計於119年底完工啟用，將帶來更便捷的行政服務、更優質的休憩空間。

嘉義市「市民中心北棟大樓新建統包工程」今(22)日上午在北棟基地舉行動土祈福儀式／嘉義市府提供

黃敏惠致詞時表示，一路見證北棟大樓20年來，歷經物價波動、預算調整、原設計團隊變更、新冠疫情、國際局勢影響導致建材成本飆升，以及營造業缺工缺料等多重挑戰，多次招標流標等困難。面對每坪造價大幅上漲的現實，市府團隊展現堅定決心，導入統包制度、同步設計及施工、簡化行政流程，並成功爭取中央部會補助及市議會全力支持，方使工程順利啟動

黃敏惠提到，北棟大樓基地鄰近諸羅古城門北門，從過去以來就是推動市政的重要中心。市府團隊綜合考量城市發展需求，在原有設計上，積極爭取交通部補助建設地下停車場，規劃為地下2層、地上13層的多功能現代化辦公大樓，並考量極端氣候可能帶來的挑戰，在建築中導入永續綠能等理念。

黃敏惠說，北棟大樓基地動土，不僅象徵嶄新市政園區將啟動，更是城市脫胎換骨發展的重要里程碑，期待這座兼容木都、畫都的城市意象與綠能永續理念的建築，能持續爭取金質獎、金安獎項肯定，也為市政發展引入更大動能。

內政部長劉世芳特別感謝黃敏惠市長的努力推動、用心規劃，讓北棟大樓能順利動土；北棟大樓設計結合歷史並展望未來，融入節能綠建築等概念，相信未待北棟大樓建成，一定能讓一流的市民感受到一流的市政建設品質，見證嘉義市蛻變、起飛。

市府表示，此案統包工程發包經費約54億餘元，計畫總經費約57億餘元；內政部補助約22億餘元，交通部補助約2.78億元；本府在市議會的協助下，自籌近32億元，中央與地方，攜手共同協力完成北棟大樓的興建。

同時，考量城市發展需求，北棟大樓地下停車場規劃625席汽車位及517席機車位，並可與南棟地下停車場無縫連結，總計可達886席汽車位及逾1,100席機車位，較原來的臨時停車場大幅增加364席汽車位及超過317席機車位，且室內的停車空間可讓未來民眾洽公不再受日曬雨淋之苦，徹底解決市政園區及周邊停車需求。

市民中心北棟大樓地面層建築、景觀及動線等，統包團隊中的劉培森建築師事務所以「打開諸羅之門 走進市民之森」為設計主軸，巧妙融合嘉義舊城門的歷史記憶、木都風采、遙望玉山與市民休憩綠意，透過木構造元素呈現在地人文溫度與永續美學；地上1至4樓採多目標開放使用，結合城市願景館、市民客廳與層層綠意的桃城廣場，提供洽公、餐飲、購物及休閒等多樣機能。

不論夜間或假日，市民皆可在此散步、休憩、交流，成為生活中的親民綠園地；5至13樓則集中市府15個處室聯合辦公，連同南棟進駐的環保局、地政事務所、東區區公所、東區戶政事務所，以及鄰近財稅局、警察局等，形成完整具高效率的市政園區。市民辦理各項業務將可就近一次完成，大幅提升行政效率與服務品質。

市府說明，本工程由台灣世曦工程顧問股份有限公司擔任專案管理與監造，統包團隊由永青營造工程股份有限公司領銜，結合佰鴻機電、誼昌空調，以及知名劉培森建築師事務所等團隊共同承攬。

北棟大樓將積極申請黃金級綠建築、合格級智慧建築及建築能效1級及耐震標章等，打造節能減碳、智慧永續的典範建築。完工後，它不僅肩負行政服務重任，更將成為民眾休閒、文化交流與城市美學的新核心，為嘉義市政園區注入全新活力，實現「以人為本、永續發展」的城市願景。

北棟大樓模擬圖／嘉義市府提供

