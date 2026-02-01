嘉義市年貨大街2月6日登場 攤位增至61攤優惠滿滿

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆春節將至，嘉義市政府舉辦「2026嘉義市年貨大街」，將在2月6日起一連4天每天上午10點30 分至晚上6點30分在文化路中央廣場登場，開幕首日將推出加碼抽出千元紅包等活動，活動期間有「好禮五重送」，民眾可來採買年貨。

市長黃敏惠表示，嘉義市年貨大街邁入第三屆，「一站式購足」的年節採買讓民眾節省時間，今年攤位由去年的55攤增加至61攤，包括嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等。

黃敏惠說，嘉義市普發6千元現金，推出振興商圈夜市計畫放大6千元，民眾(不限嘉義市市民)只要持今年2月1日起嘉義市店家所開立發票累積滿2000元，可在3月2日至市府一樓大廳兌領1份200元商圈夜市券，每人最多可兌換600元商圈夜市券，數量有限、兌完為止。

市府建設處表示，年貨大街串聯多家知名品牌推出限時、限量的年節優惠活動，折扣最低8折，最高下殺5折，「好禮五重送」讓市民買越多、抽越多，消費滿300元可參加「滿額好禮抽」與「福袋好禮抽」，每天皆有萬元現金與精美禮品；最終日有機會抽中iPhone 17、Dyson空氣清淨機等；「紅包好禮加碼抽」滿 1000 元即可抽抵用券紅包，最高折抵100元；每日上午10點半有限量「早鳥好禮送」，包含購物金、紅包袋與御守。

建設處說，嘉義市多個市場與商圈同步推出年節商品，包括東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場、共和路設攤區、永和街設攤區、魚市場、果菜市場及新二通等，提供市民更多元、更多選擇的採買動線，活動資訊請至「2026嘉義市年貨大街(https://chiayinewyear.vrworld.com.tw/)」網站查詢。

