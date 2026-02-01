嘉義市年貨大街6日登場「好禮5重送」！61家名店一站買齊

嘉義市年貨大街邁入第3屆，6日起一連4天，每天上午10點半至下午6點半在文化路中央廣場熱鬧登場。(嘉義市政府提供 ／呂妍庭嘉義傳真)

農曆春節將至，嘉義市年貨大街6日起試營運，一連4天在文化路中央廣場熱鬧登場，除開幕首日推出加碼抽千元紅包，活動期間還有「好禮五重送」活動，加上許多民眾剛領到6000元普發現金，業者看好今年買氣，現場攤位增加到61攤，包括嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，讓民眾一站式購足。

嘉義市年貨大街邁入第3屆，6日起一連4天，每天上午10點半至下午6點半在文化路中央廣場熱鬧登場，「一站式購足」的年節採買體驗，讓民眾節省往返奔波時間，市府建設處表示，為回饋支持年貨大街的市民與遊客，今年年貨大街特別串聯多家知名品牌推出限時、限量的年節優惠活動，折扣最低8折，最高下殺5折起。

廣告 廣告

嘉義市年貨大街將推出「好禮五重送」活動。(嘉義市政府提供 ／呂妍庭嘉義傳真)

此外，今年年貨大街也推出「好禮五重送」，讓市民買愈多、抽愈多，民眾只要消費滿300元即可參加「滿額好禮抽」與「福袋好禮抽」，每天皆有萬元現金與精美禮品送出，最終日還有機會抽中 iPhone 17、Dyson 空氣清淨機等熱門壓軸好禮。

針對高額消費族群亦推出「紅包好禮加碼抽」，滿 1000元即可抽抵用券紅包，最高折抵100元。另外，每天上午10點半還有限量「早鳥好禮送」，包含購物金、紅包袋與御守，建設處歡迎市民提早來搶好康。

建設處也提到，年貨大街除了中央廣場主活動外，嘉義市多個市場與商圈亦同步推出年節商品，包括東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場、共和路設攤區、永和街設攤區、魚市場、果菜市場及新二通等，提供市民更多元、更多選擇的採買動線。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市年貨大街邁入第3年備受好評，今年現場攤位由去年55攤增加至61攤，涵蓋類型更加多元，包括嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，盼望以更豐富的內容服務市民與遊客，讓年節買氣持續升溫。

市府在農曆春節前夕，運用累計歲計賸餘加碼普發6000元現金，除刺激消費動能，更結合商圈、攤商，推出振興商圈夜市計畫，讓民眾手上的6000元變大，即日起，不限嘉義市市民只要持嘉義市店家所開立發票累積滿2000元，就可以在3月2日至市府一樓大廳兌領1份價值200元的商圈夜市劵，每人最多可兌換600元商圈夜市券，數量有限、兌完為止。

更多中時新聞網報導

冬天血糖易失控 3招回穩

余香凝當人妻自省婚姻不易

劉冠廷 戒手機當活人