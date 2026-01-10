嘉義市幼兒教育學會表揚優良教師 黃敏惠親自頒獎肯定
嘉義市幼兒教育學會於昨(9)日晚上舉行114年優良教師、資深教保服務人員表揚大會，市長黃敏惠親自出席表彰在幼兒教育領域中表現卓越的私立幼兒園老師。今年共39名資深教保服務人員以及42名優良教師接受表揚，其中年資30年的有2位，服務年資20年的有14位，服務年資10年的有23位。
黃敏惠表示，教育是城市發展最重要的基礎，尤其幼兒教育更是關鍵的一環。市府除持續擴大教師節禮金補助外，去年加碼補助私立教保服務機構教育人員每人1,000元教師禮金 ，今年將再提升至1,500元，以實際行動感謝教育團隊的辛勞，以耐心與愛心陪伴孩子度過人生最重要的啟蒙階段，為孩子們奠定最穩固的人生基礎。
教育處長郭添財表示，市府推動「培星計畫」，提供獲評為優等園所10萬元、特優園所20萬元獎勵金，鼓勵公私立教保服務機構精進教學品質、發展多元特色，全面提升幼兒教育量能，打造安全、優質且具溫度的幼兒就學環境，落實「教育有愛，幸福＋1」的施政願景。
幼教學會理事長李琇如表示，在少子化趨勢下，家長對幼兒教育的期待日益提高，使第一線幼教工作面臨更多挑戰，但仍有許多教保服務人員秉持教育初心，堅守崗位、無私奉獻，以滿滿的愛與耐心陪伴幼兒遊戲與學習成長。感謝市政府對幼兒教育的支持，透過表揚活動為教保服務人員注入正向能量，也讓社會大眾更加理解幼教工作的專業與辛勞，給予更多肯定與鼓勵。
