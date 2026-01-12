嘉義市幼兒教育學會表揚優良教師

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市幼兒教育學會於(9)日晚上於鈺通大飯店，舉行114年優良教師、資深教保服務人員表揚大會，市長黃敏惠出席表彰在幼兒教育領域中表現卓越的私立幼兒園老師。今年共39名資深教保服務人員以及42名優良教師接受表揚，其中年資30年的有2位，服務年資20年的有14位，服務年資10年的有23位。



黃敏惠市長表示，教育是城市發展最重要的基礎，尤其幼兒教育更是關鍵的一環。市府秉持「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」的理念，持續與教育夥伴攜手合作，並感謝幼教學會對幼教政策與市府的合作與支持。市府除持續擴大教師節禮金補助外，去年加碼補助私立教保服務機構教育人員每人1,000元教師禮金 ，今年將再提升至1,500元，以實際行動感謝教育團隊的辛勞，以耐心與愛心陪伴孩子度過人生最重要的啟蒙階段，為孩子們奠定最穩固的人生基礎。



市長黃敏惠也進一步指出，市府在兼顧教育、社福與整體城市發展下，將於今年1月24日啟動加碼普發每位市民現金6,000元，並以「市府發錢、市民花錢，嘉義市賺大錢」呼籲市民多支持在地消費，讓資源留在嘉義市，帶動城市整體活力。



活動中，市長黃敏惠也特別帶領現場與會貴賓及教育夥伴一同合唱〈最美的太陽〉，在溫暖旋律中，大家隨著音樂揮舞雙手、齊聲歌唱，展現教育夥伴彼此支持、相互鼓勵的情感連結。現場氣氛溫馨感人，也象徵每一位幼教工作者如同孩子生命中的太陽，以愛與陪伴照亮成長的每一步，為活動畫下充滿感動與祝福的句點。



教育處郭添財處長表示，市府推動「培星計畫」，提供獲評為優等的園所10萬元、特優園所為20萬元的獎勵金，鼓勵公私立教保服務機構精進教學品質、發展多元特色，全面提升幼兒教育量能，打造安全、優質且具溫度的幼兒就學環境，落實「教育有愛，幸福＋1」的施政願景。教育處會全力支持幼兒教育，讓教育團隊能安心投入，共同打造孩子們無限的未來。



幼教學會李理事長表示，在少子化趨勢下，家長對幼兒教育的期待日益提高，使第一線幼教工作面臨更多挑戰，但仍有許多教保服務人員秉持教育初心，堅守崗位、無私奉獻，以滿滿的愛與耐心陪伴幼兒遊戲與學習成長。感謝市政府對幼兒教育的支持，透過表揚活動為教保服務人員注入正向能量，也讓社會大眾更加理解幼教工作的專業與辛勞，給予更多肯定與鼓勵。



