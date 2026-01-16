嘉義市府主計處長交接 嘉義女婿陳忠誠接任

嘉義市府新、卸任主計處處長交接典禮，卸任處長阮鼎元(左一)將印信交給新任處長陳忠誠(右一)／嘉義市府提供





嘉義市政府今（16）日舉行新、卸任主計處處長交接典禮，由市長黃敏惠主持，行政院主計總處基金預算處處長潘清鴻監交，將印信由卸任處長阮鼎元手中，交給新任處長陳忠誠。黃敏惠感謝卸任處長阮鼎元於服務期間的付出，也歡迎新任處長陳忠誠加入嘉義市政府大家庭，期盼能攜手推動市政創新，為嘉義市的未來共同努力。

黃敏惠表示，阮鼎元處長於107年7月自經濟部加工出口區管理處主計室主任調任市府，7年多來積極協助多項重要計畫的推動及經費爭取，展現優秀的專業能力，與團隊攜手合作、共同努力，為市政發展奠定穩健基礎，並對阮鼎元處長調任嘉義縣政府主計處表達誠摯祝福。

廣告 廣告

黃敏惠同時感謝主計總處潘清鴻處長一早自北部南下親自監交，展現中央與地方密切協調、共同精進治理體制的合作精神，並歡迎新任處長陳忠誠到任，肯定其自基層科員、科長歷練至中央主計總處的豐富行政經驗，期盼能攜手推動市政創新，為嘉義市未來發展再創佳績。

主計總處基金預算處處長潘清鴻表示，阮鼎元處長任職嘉義市政府期間，帶領主計團隊在預算、會計與統計等業務表現亮眼，連續多年達成歲計賸餘，獲中央高度肯定；同時推動多項創新作法，簡化行政流程、提升審核效率，並以統計數據支援市府決策，展現專業與績效，為嘉義市財政治理奠定穩健基礎。

卸任處長阮鼎元表示，在嘉義市7年6個多月的任期，是公務人員生涯中溫馨且難忘的經驗，感謝黃敏惠市長與各局處長對於主計業務的協助與支持，整個市府團隊就像個大家庭。阮鼎元同時感謝主計處同仁盡心工作與協助，才能克服許多困難，完成一件件重要的任務，希望同仁在接下來的日子，除持續精進主計業務以外，也要注意身體健康，多留點時間給家人與休息。

新任主計處處長陳忠誠表示，身為嘉義市女婿，能回到太太的故鄉服務深感榮幸，未來將秉持專業與責任，全力帶領主計團隊發揮所長，成為市府推動市政的重要後盾，並感謝黃敏惠市長及主計總處的信任與支持，期盼與各局處攜手合作，共同為嘉義市發展努力。

新任主計處處長陳忠誠，於台南市升格直轄市後一路自基層從科員、股長、秘書、視察歷練至科長，103年當選行政院主計總處優秀主計人員及108年當選台南市政府模範公務人員，並於113年至行政院主計總處歷練，相當熟悉地方、中央政府預算及會計業務。

更多新聞推薦

● 新北警增添生力軍 警專結業生分發報到