嘉義市府交通處長許啟明 榮獲行政院模範公務人員

嘉義市府交通處長許啟明榮獲行政院模範公務人員／嘉義市府提供





114年行政院模範公務人員名單日前出爐，中央與地方合計有36人獲選。嘉義市政府交通處長許啟明於任內積極推動高鐵聯外嘉義輕軌建設、推動三橫三縱三環新路網規劃、興建5處立體停車場及改善交通規劃解決長年交通瓶頸，獲選為行政院模範公務人員。昨(3)日由行政院院長卓榮泰親自頒獎，表揚各獲獎公務人員之貢獻與付出。

嘉義市長黃敏惠表示，讚許本次獲行政院模範公務人員表揚的交通處許啟明處長，長年投入公共運輸，發展層級式大衆運輸與城市交通建設，特別是在推動嘉義高鐵聯外輕軌建設的過程中，展現高度專業與堅持，是推動城市轉型的關鍵推手，另外在層級式大衆運輸方面，有效提升民眾搭乘及使用的便利性，使得年運量大幅成長，皆是有目共睹，獲此殊榮、實至名歸。

廣告 廣告

嘉市府交通處長許啟明自112年上任至今，領導同仁在原有的交通建設基礎下，積極推動層級式大眾運輸，提升電動公車、幸福巴士及YouBike 2.0使用率；市區電公車年運量近7年成長7.7倍，並為全國第一個100%全低底盤電動公車之城市，更於「2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇」榮獲2024績優城市。

幸福巴士以全新9人座通用(無障礙)車輛服務，可深入鄰里路幅較小的區域，以補足公車無法服務的缺口，並在原有路線上積極檢討調整，不僅運量規模擴大，也為更多真正有需要的民眾帶來便捷的交通服務；YouBike2.0於交通節點、學校、機關、觀光景點及社區皆設有站點，總累積周轉率達每車4.2轉以上，為非六都第一名，為市民提供便捷、環保的交通選擇，更是大衆運輸的最後一哩路。

在升級大眾運輸便利性的同時，許啟明亦戮力交通安全及道安會報。更佈頒「年度A1 A2交通事故減量計畫」，擴大納編11局處，列管75項工作事項，並付以KPI值管制，落實執行各項交通安全工作。

交通部114年考評「113年執行道路交通安全執行成果」，嘉義市榮獲交通部「金安獎」7項單項評比中的4項單項成績獎，計交通工程組第三組第一名、交通執法組第三組第一名、緊急醫療救護第三組第一名及交通安全宣導組第三組第二名。

此外，許啟明積極規劃及興建5處路外立體停車場建設，大幅降低市區停車壓力，其中「嘉北國小地下停車場興建工程」及「嘉義市義昌公園地下停車場興建工程」更於2025城市工程品質金質獎皆榮獲『金質獎』及『結構安全性能金優獎』殊榮。

另持續以專業推進嘉義市「三橫三縱三環路網」、爭取高鐵聯外嘉義輕軌建設、配合執行鐵路高架化工程推展，期望為大嘉義地區的產業經濟與生活圈發展，提供更強有力的交通路網支持。

許啟明特別感謝黃敏惠市長及市府長官在工作上的信任與全力支持，所有的榮耀都是同仁的努力及市府團隊共同合作，一起打拼出來的成績。每一位同仁都很優秀也非常努力，以身為嘉義市政府團隊一份子為榮，榮獲行政院模範公務人員是榮譽，也是考驗，將持續攜手同仁讓嘉義市朝向「交通安全永續 世代宜居」的願景邁步。

更多新聞推薦

● 官網稱「台灣總統」 《紐時》「DealBook Summit」專訪賴清德 談兩岸、台美等議題