嘉義市府人事大風吹 許啟明升祕書長、呂獎慧接交通處長

全國模範公務人員、嘉市府交通處長許啟明升任市府祕書長。（本報資料照）

嘉市府工務處養護工程科長陳嘉興（左）調升市府環保局副局長。（圖／嘉市府）

嘉義市長選舉在即，市長黃敏惠今年底將卸任，市府局處長近來一波大風吹，繼祕書長陳永豐升任第2位副市長後，市府今天發布交通處長許啟明升任祕書長，建設處長呂獎慧調任交通處長，工務處養護工程科長陳嘉興調升市府環保局副局長，本月30日正式佈達。

黃敏惠近年來積極向中央爭取兌現「嘉義輕軌中央全額負擔興建」的承諾，許啟明也努力推動向中央爭取嘉義輕軌，屢挫屢戰，此外，在嘉義市交通政策的推動上屢有創新，去年榮獲行政院模範公務人員表揚。

呂獎慧原任職台南市捷運工程處長，去年7月7日出任嘉義市政府建設處長，即遇到丹娜絲颱風重創嘉義，投入搶救災情，他是國立台灣大學土木工程研究所交通組碩士畢業。

市府表示，本月30日將舉辦聯合佈達典禮，包括新任副市長陳永豐、祕書長許啟明、交通處長呂獎慧、環保局長孫意惇、民政處長林家緯調任為第一任勞青處長、觀光新聞處長張婉芬調任地政處長等人事佈達。

