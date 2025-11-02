嘉義市建國二村、復興新村地區 都計變更說明會

嘉義市政府10月31日舉行「變更嘉義市都市計畫(建國二村、復興新村地區)細部計畫(土地使用暨都市設計管制要點)」案公開展覽說明會／嘉義市府提供





嘉義市政府10月31日舉行「變更嘉義市都市計畫(建國二村、復興新村地區)細部計畫(土地使用暨都市設計管制要點)」案公開展覽說明會，邀請本計畫範圍內土地所有權人國防部、財政部國有財產署及私有土地所有權人共同參與，說明三軸三心構想及「東門町人本綠都心」定位等都市計畫變更內容。

市府指出，過去建國二村與復興新村地區，曾是嘉義市最大的空軍眷村，自民國94年原眷戶搬遷至經國新城後，為改善生活環境、促進土地再利用，陸續推動都市計畫變更及土地開發作業，並於109年由市府主導以公辦市地重劃方式，將住宅區變更為商業區，同時取得必要的公共設施用地，為區域發展奠下重要基礎。

都市發展處處長許懷群表示，市地重劃工程已於今年8月底完工，建國二村、復興新村地區作為「東區大進步」的重要核心計畫之一，本次都市計畫變更延續「土地活化」的宗旨及嘉義市「涼適、活力、新木都」都市發展目標，針對「土地使用分區管制要點」與「都市設計管制要點」進行檢討與修訂，在兼顧都市景觀、環境永續與公共利益的前提下，打造更符合嘉義市整體發展願景的空間環境。

許懷群進一步說明，為呼應主要計畫對於本計畫區之新興商業區定位，且考量原有管制內容已不符現今發展需求，爰針對整體開放空間、步行系統、通風環境、建築量體設計、淨零碳排等規定進行修訂，並增加相關容積獎勵措施，包含鼓勵完整街廓單元開發、取得綠建築標章及1級以上建築能效標示、實現「嘉屋」宜居家園等，透過土地使用分區管制及都市設計引導開發，期待未來國防部、國產署透過公開標售，引入商場、辦公、飯店進駐，並結合阿里山、林業、KANO園區等嘉義觀光特色，成為城市轉型與創新的重要節點。

都市發展處指出，本案公開展覽期間為114年10月13日起至114年11月11日止，相關書圖可至都市發展處都市計畫科及東區區公所公告欄就近參閱，任何公民或團體對本案如有相關意見，得於公開展覽期間內，以書面載明姓名（單位）、聯絡地址及建議事項、變更位置理由、地籍圖說等資料，向都市發展處都市計畫科提出意見，俾彙整後續都市計畫變更參考。



計畫範圍街廓編號示意圖／嘉義市府提供

