南部中心／鄭榮文、劉尹淳 嘉義市報導

嘉義市建城滿321週年，市府特別規劃＂320+1嘉義市城市博覽會＂，市長黃敏惠12日攜手中部縣市首長，以象徵城市靈魂的木造建築模型，為活動揭幕，也開箱由荷蘭的建築團隊，打造的＂永續願景館＂，為期三週的活動，還規劃嘉義大舞台，安排音樂、舞台劇、表演藝術等精彩節目，要把整座城市打造成博物館。





嘉義市建城321週年！黃敏惠攜手8縣市首長見證木都新篇章

嘉義市城市博覽會開幕記者會上，打造8座象徵城市靈魂的木造建築模型，市長黃敏惠攜手現場貴賓，依序放上啟動台。（圖／民視新聞）

舞台上，舞者手舉白樺木，結合精湛舞技，為嘉義市城市博覽會揭開精彩序幕。嘉義市長黃敏惠，攜手中部縣市首長共同出席盛會。嘉義市長黃敏惠表示，就在我們開幕的時候，也就是中臺灣治理平台有8位縣市長齊聚一堂，來給我們最大的祝福。





為期三週的嘉義市城市博覽會，展期從12月12日起到12月28日，民眾可把握機會造訪。（圖／民視新聞）





嘉義市建城滿321週年，市府特別舉辦＂320+1嘉義市城市博覽會＂，開幕記者會上，打造8座象徵城市靈魂的木造建築模型，市長黃敏惠以及現場貴賓，依序放上啟動台，展現嘉義市以木都文化為底蘊，飛向未來。嘉義市長黃敏惠表示，整個城市就是我們的博物館，我們會藉由演唱，藉由我們的大舞台，來說我們的故事，所以裡面有音樂有文化有藝術有展演，三大區域裡面很多的展覽，就告訴大家我們的歷史跟未來。

最特別的是，市府廣場更打造永續願景館，來自荷蘭的建築團隊，透過創新設計，把嘉義市超過3百年的歷史，濃縮其中，藉由展覽，引領市民，重新思考城市、木材與生活的關係。嘉義市長黃敏惠表示，我想在永續願景館裡面，裡面有策展很多的故事跟大家分享，甚至到我們嘉義市政府一樓裡面可以看到，我們嘉義輪年輪裡面代表我們嘉義人，我們的故事。為期三週的嘉義市城市博覽會，展期從12月12日起到12月28日，不僅有靜態展覽，還安排嘉義大舞台，包括音樂、舞台劇、表演藝術等，接力登場，歡迎民眾把握機會，到嘉義市感受建城超過3百年的城市魅力。





