嘉義市慶祝就職7周年！ 黃敏惠宣布：明年1月普發6000元

嘉義市長黃敏惠，就職7周年，率領團隊發表施政成果，今年挺過丹娜絲颱風、關稅衝擊，還能達成連續7年零負債，黃敏惠宣布，設籍嘉義市的市民，將在明年1月份，普發6000元！

施政影片：「五日內全速搶通，全市主要幹道。」

記錄了丹娜絲颱風，重創嘉義市後，迅速重建的過程，不只中央與13個縣市的協助，最重要的是嘉義市府團隊的努力。

嘉義市長黃敏惠：「加油加油，我對同仁真的很嚴格，但是我們同仁給我回報的，卻是這麼大的成果，也因此能夠結合許多加一再加一，許多好的力量。」

一度哽咽落淚，回顧這7年來的市長生涯，有背後團隊的用心規劃、議會支持和市民協助，讓嘉義市連續15年不舉債、連續7年零負債，更加碼宣布，設籍嘉義市的市民，明年1月就能領到普發6000元。

嘉義市長黃敏惠「決定可以全民普發消費現金6000元，我們預計會在1月24日、25日兩天會發放。」

透過施政7周年，宣布普發現金好消息，在農曆年前發放振興金，希望能回饋市民，把消費力留在嘉義市，達成共好的目標。

