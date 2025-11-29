嘉義市憶嘉人計畫成果發表 「6支箭」守護家人記憶健康

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市114年「憶嘉人6支箭」服務方案成果發表會於今(29)日登場，嘉義市林瑞彥副市長、衛生局長廖育瑋、嘉義基督教醫院周恬弘副院長、嘉基失智症整合中心陳誠仁主任、失智長輩及家屬等人共同出席，見證該服務方案在提升失智友善服務的重要成果。

圖/嘉義市政府衛生局舉辦114年「憶嘉人6支箭」服務方案成果發表會。記者黃信峯翻攝

副市長林瑞彥表示，為了不讓失智症者遭到歧視進而隱瞞病情及失智家庭可能發生的困難與問題，從去年開始市府團隊借鑑日本友善失智模式，推動全國首創「憶嘉人6支箭服務方案」，包含篩檢量能擴大、診間心理關懷、法律免費諮詢、年輕團體支持、到宅環境改造、環境指引手冊，期許能更加細緻幫助失智症者，在嘉義市能安心、安全及友善的生活。

廣告 廣告

圖/嘉義市副市長林瑞彥致詞。記者黃信峯攝

憶嘉人第1支箭〜篩檢量能擴大：嘉義市26家不分科別的診所醫師加入篩檢行列，讓老老照顧、沒有兒女陪同看診的長輩，能就近篩檢早期發現，114年篩檢1,009位長輩，其中96案轉介失智共同照護中心協助安排就醫，儘早接受相關的確診治療與照護。第2支箭〜診間心理關懷：調查顯示失智者最擔心的是「未來疾病嚴重、會增加家人負擔」、家屬最擔心的是「不知如何照顧、照顧負荷加重」，因此提供「剛確診患者及家屬診間心理關懷」服務，藉由失智症志工及關懷員同理及經驗分享，安撫他們的不安，並精準提供照護資源及陪伴技巧，共服務200位失智者及家屬，並回饋藉由關懷服務能減輕焦慮及知道如何獲得資源。

圖/嘉義市政府衛生局舉辦114年「憶嘉人6支箭」服務方案成果發表會嘉義市林瑞彥副市長、衛生局長廖育瑋局長等合影。記者黃信峯攝

第3支箭〜法律免費諮詢：面對失智相關的法律問題，常讓失智者及家屬不知如何是好，因此市府團隊貼心定點定時提供法律個別諮詢，讓情緒焦慮無頭緒的家屬，獲得專業建議，指引正確處理方式，27位諮詢者肯定這項服務能有效解決問題。第4支箭〜年輕團體支持：嘉義市成立年輕型失智症團體，為非6都第一個成立的縣市，藉由每個月1次辦理互動支持團體活動，提供失智者及家屬互相關懷、交流學習、分享資訊的平台；除團體活動外，還有每周1次辦理運動健身班課程、今年再增加藝術舒壓課程，協助團體成員促進身心健康。

圖/嘉義市政府衛生局舉辦114年「憶嘉人6支箭」服務方案成果發表會個案分享。記者黃信峯翻攝

第5支箭〜到宅環境改造：照護團隊發現失智長輩在家中環境多有環境顏色相近難以辨識、地板光滑易摔倒、窗戶光線影響情緒等問題，由專業人員到輕度或中度失智症者家中，進行環境檢視及改造，114年計檢視及改造150處；第6支箭〜環境指引手冊：針對透天厝、有電梯的公寓及無電梯的公寓等不同形式的居家設計友善環境指引(易讀版)，減少失智症者因辨識、認知差異形成的干擾及認知混亂，成為家庭守護失智者的實用工具。

林瑞彥副市長感謝嘉義市失智照護團隊，包含失智篩檢醫療院所、失智共照中心、失智據點、失智型及混合型日照等，與市府團隊一起合作協助推動各項失智照護業務，一步一腳印為失智者、家屬提供更精準的服務，共同打造全齡共享、世代宜居的「失智友善城市」!

更多引新聞報導

嘉市北興國中家長會長交接 張凱莉接任家長會長

嘉市「揪你運動」職場競賽成果亮眼 46隊總減重近千公斤

