嘉義市打造有溫度的「醫療延續線」 讓出院照護延續到家

▲參與嘉義市醫療到府服務計畫的醫療院所合影。（照片：記者劉芳妃攝）

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義市政府推動的「嘉義市醫療到府服務計畫」，自開辦以來，成功在社區落實，陪伴病人與家屬安心返家、延續照護。計畫由嘉義市政府衛生局主導，結合嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、陽明醫院、台中榮總嘉義分院及部立嘉義醫院五大醫院出院準備組，攜手全市62間基層院所，共同組成跨專業醫療網絡，提供出院準備、居家醫療、社區安寧等完整服務，截至目前已累計服務超過3,911人次。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市致力打造「健康友善城市」，醫療不僅止於醫院，更要延伸到家中。透過這項計畫，讓病人能在最熟悉的環境中獲得最適切的照護，減少家屬焦慮，也提升生活品質。她肯定嘉義市醫療團隊展現的專業與愛心，讓醫療服務更有溫度。

▲嘉義市長黃敏惠（右）與衛生局局長廖育瑋，一同為團隊的付出給予感謝。（照片：記者劉芳妃攝）

嘉義基督教醫院院長陳煒指出，這項計畫展現了「醫療整合與人文關懷並重」的精神。出院準備護理師、居家護理師、物理治療師、社工、藥師及醫師共同合作，讓病人從出院到回家，都有完整的支持。他說，照護的重點不只是病情穩定，而是讓病人與家人都能重拾生活的信心。

服務團隊在114年共完成377人次的陪伴出院服務，居家醫療收案107人，社區安寧照護收案55人，就地善終比例達87%。從環境評估、輔具建議、飲食與用藥照護，到夜間緊急往診與圓夢計畫，每個細節都蘊含著「讓家成為最好的療養所在」的精神。

▲市長黃敏惠（中）看到服務案家分享影片，不禁感動流淚。。（照片：記者劉芳妃攝）

其中，7歲的小奕(化名)故事最讓人動容。小奕因意外導致腦部重創臥床，父母既期待又焦慮孩子能返家，嘉基出院準備護理師立即介入協助，媒合醫療到府服務團隊；出院前，職能治療師到宅評估動線，安排輔具與環境調整；出院當天，護理師與職能治療師陪同返家，耐心教導管路照護、餵食與復健技巧，讓家人漸漸建立信心。小奕媽媽感動地說，剛開始真的很害怕，幸好有醫療團隊一步步教我們，現在已經能安心在家照顧孩子。團隊更整合中西醫居家醫療，中醫師定期到府針灸，西醫與護理師持續追蹤，形成最有力的照護後盾。

而在社區安寧照護的推動下，也有許多溫馨故事發生。50歲的癌末患者小珍(化名)，在生命的最後階段，最大的願望是與姐姐一起用餐。團隊與照護機構貼心籌辦「圓夢餐會」，準備她最喜歡的料理，邀請親友一同陪伴。那天，小珍露出久違的笑容，姐姐也含淚謝謝安寧照護團隊，讓妹妹能帶著笑容走完這段路。

▲嘉義基督教醫院院長陳煒指出，這項計畫展現了「醫療整合與人文關懷並重」的精神。（照片：記者劉芳妃攝）

嘉義市衛生局表示，未來將持續與醫療院所合作，擴大服務範圍，導入更多智慧照護與社區整合資源，讓嘉義市民從醫院到家庭、從照護到善終，都能獲得無縫接軌的支持。醫療到府，讓照護不止於醫院、而是讓安心延續到家。