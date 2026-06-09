嘉義市拍板私校免費午餐！是否跟進「餐桌平權」嘉縣：待研議

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嘉義市議員鄭光宏4月底曾當面向嘉義市長黃敏惠爭取，期盼比照台北市、台南市等縣市，將私校學生納入免費午餐補助範圍。（取自鄭光宏臉書／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣、市自115學年推動國中小營養午餐免費，但目前只限公立學校學生， 包括嘉義市議員鄭光宏、嘉義縣議員何子凡都為私校爭取福利，目前嘉義市已鬆口，規畫將私校國中生納入，嘉義縣還在研議中，如縣府確定拍板，受惠對象除縣內唯一私中協同中學，還包括嘉科實中國中部以下學生。

何子凡今(9)日針對營養午餐免費政策，在嘉義縣議會質詢嘉義縣長翁章梁，何子凡指出，全縣免費午餐補助人數達2萬6000多人，其中包括縣立永慶高中和竹崎高中，但兩校非縣籍學生約200人，一樣享有福利，反觀縣內唯一私校協同中學，國中部有近49％是嘉義縣的孩子，不該被排除在外，建議將私校也納入補助範圍。

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嘉義縣議員何子凡為嘉義縣內唯一私校，協同中學爭取納入營養午餐免費範圍。（取自谷歌地圖／呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁表示，不希望政策淪為福利競爭，希望能跟鄰近縣市同步。縣府教育處副處長顏廷育也說，一直有在研議中，如果把協同國中部和嘉科實中國中以下學生納入，大概需要1900多萬經費元。

市議員鄭光宏日前就曾當面向嘉義市長黃敏惠爭取，期盼比照台北市、新北市、桃園市、台南市等縣市，將私校學童納入免費午餐補助範圍，以落實「餐桌平權」。

今市府教育處副處長黃媛楟說，經議員提議、內部溝通後，已確定將嘉義市私校國中部學生、導師、午餐業務相關人員列入補助對象，概算需再支應1300萬餘元，將在臨時會提追加減。

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