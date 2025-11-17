嘉義市拚加碼普發 黃敏惠：向中央爭取「異常情形」突破法規 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／嘉義報導

針對普發現金各地方政府加碼議題，嘉義市議會日前臨時動議建議每名市民再加發3000元；對此，嘉義市長黃敏惠今（17）日進一步表態，「不只3000元，若法令許可，每位市民普發6000元都沒問題」，強調市府願全力爭取讓市民受惠，但也需突破《預算法》限制，市府目前正向中央爭取將近年災害影響認列為「異常情形」，作為加碼發放的法源依據，盼府會合作、凝聚民氣，盡快讓加碼方案成形。

嘉義市議會5日由國民黨團書記張秀華議員臨時提案，建議市府「再加碼普發每人3000元」，獲議長陳姿妏徵詢8名議員全數同意，臨時動議當場通過，要求市政府研議具體發放方案。

對此，黃敏惠今日回應表示，「拼經濟、顧民生、安民心」，始終是市府團隊最重視的目標。而針對現金普發是否加碼，她強調「我當然也想發！如果法令許可，不只3000元，每位市民普發6000元都沒有問題」，呼籲市民更加團結，成為市府後盾，凝聚力量，一起為嘉義市打拚。

嘉義市府主計處則說明，中央政府在普發現金方面，可排除《公債法》及《預算法》的限制；但地方政府則受到《預算法》第23條的規範，該條明訂，政府經常收支，應保持平衡，非因預算年度有異常情形，資本收入、公債與賒借收入及以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用。但經常收支如有賸餘，得移充資本支出之財源。

嘉義市府表示，市府將積極與中央溝通，爭取將關稅變動、丹娜絲颱風及連續風災、豪雨等造成的影響，認列為「異常情形」，作為加碼普發現金的依據。黃敏惠也再次呼籲各界團結一致，讓市府能更穩健有力的照顧民生。

