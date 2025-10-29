嘉義市挺豬肉攤商 攤位使用費減收1個月

嘉義市府宣布公有零售市場豬肉及豬肉食品攤商，減免攤位使用費1個月／嘉義市府提供





為減少非洲豬瘟防疫政策對販售豬肉及相關食品攤商造成的衝擊，嘉義市府宣布公有零售市場豬肉及豬肉食品攤商，減免攤位使用費1個月，預計超過60攤得到協助。

嘉義市府表示，自農業部宣布豬隻禁宰、禁運起，針對嘉義市府宣布公有零售市場豬肉及豬肉食品攤商，將減免攤位使用費1個月，後續再視農業部豬隻運送及屠宰規定滾動檢討，協助攤商度過暫時的營運困境，穩定市場。

嘉義市長黃敏惠表示，照顧豬肉相關產業是地方政府應有的責任與態度，嘉義市政府將與各市場自治會合作主動確認名冊、簡化申請流程，並透過自治會及各市場管委會主動通知攤商，確保政策迅速落實，真正照顧到豬肉產業共渡防疫難關，讓防疫政策與民生照顧並行。

