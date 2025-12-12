嘉義市推動公寓大廈垃圾進階分類回收 營造循環永續嘉園

▲嘉義市政府環境保護局推動公寓大廈垃圾進階分類回收交付，積極輔導公寓大廈主動強化回收設施、提升住戶進階分類觀念。

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 為提升社區大樓資源回收效率，嘉義市政府環境保護局推動公寓大廈垃圾進階分類回收交付，積極輔導公寓大廈主動強化回收設施、提升住戶進階分類觀念，提高回收效率，打造乾淨宜居的居住環境。

公寓大廈由於人口集中，且有較透天住宅相對較大的空間可分別貯存多種回收物，包括紙類、寶特瓶、鋁鐵罐、塑膠類、玻璃、廚餘及其他資源物等，分類若能明確標示，維持動線乾淨整齊，將有利資源回收工作。此外，將廚餘冷凍保存，不僅能大幅降低腐敗異味，更能有效抑制蚊蠅孳生，解決常見的廚餘桶臭味與蟲害問題，顯著提升公共空間環境品質。

▲廚餘冷凍保存，不僅能大幅降低腐敗異味，更能有效抑制蚊蠅孳生，解決常見的廚餘桶臭味與蟲害問題。

嘉義市環保局指出，若玻璃瓶混入一般回收物中，破碎後極容易割傷清潔隊員，甚至造成無法回收的困境，因此提醒住戶務必將玻璃瓶分開貯存，單獨交付回收。此外，環保局提醒，進行資源回收時務必留意鋰電池、行動電源、高壓瓦斯鋼瓶等高危險物品的正確回收方式。此類物品若誤投入垃圾車內，於壓縮過程中極易產生火花、噴火甚至爆裂，導致火災意外，危及清潔隊員及周邊環境安全。環保局呼籲民眾務必依規範分類投放，避免憾事發生。

▲嘉義市環保局將持續深化與各社區的合作，擴大推動環境教育、回收分類及源頭減量措施。

嘉義市環保局表示，未來將持續深化與各社區的合作，擴大推動環境教育、回收分類及源頭減量措施，並期盼更多公寓大廈能落實玻璃獨立分類與廚餘冷凍貯存，共同打造更乾淨、舒適、永續的城市環境。（照片：記者劉芳妃翻攝）