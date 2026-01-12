嘉義市推4大消安補助 補助金額高過新竹市

嘉義市消防局今天在嘉邑城隍廟舉行「115年119 消防節城隍諸神暨水德星君祈福、公益捐血暨政令宣導活動」／嘉義市府提供





嘉義市今年推出4項消安補助政策，包含補助住宅用火災警報器（住警器）、瓦斯定時開關，以及燃氣熱水器更換或遷移補助等。消防局指出，嘉義市為全台第2個推動此類補助的縣市，且補助金額更高過首個推出的新竹市。

嘉義市消防局今天在嘉邑城隍廟舉行「115年119 消防節城隍諸神暨水德星君祈福、公益捐血暨政令宣導活動」，消防局長郭立昌率同仁、警義消、志工與城隍廟董監事團隊共同參與，為消防、義消同仁祈福。郭立昌同時在記者會宣布4項消安補助政策。

郭立昌指出，市府今年共推出4項消安補助政策，包含老舊集合住宅消防設備修繕補助、補助住宅用火災警報器（住警器）、瓦斯定時開關，以及燃氣熱水器更換或遷移補助等。此項目今年編列的補助預算約為1,000萬，補助金額為補助項目之維修總金額的40%、每案最高25萬元。

郭立昌說明，相關補助措施包括：一、對於生活或避難弱勢族群，或高風險住宅場所，提供「外掛式瓦斯爐自動關閉器」全額補助安裝，降低烹飪不慎引發火災的風險；二、針對94年12月31日前取得使照之6層樓以上、符合相關條件之集合住宅，提供消防安全設備維護修繕補助，可由大樓管委會向消防局提出申請，提升社區整體防火防災能力；三、對於安裝不當之燃氣熱水器，補助遷移或更換，預防一氧化碳中毒事故；四、對尚未設置火警自動警報設備之住所，補助安裝住宅用火災警報器，強化居家早期預警功能。

郭立昌也感謝嘉邑城隍廟連續10年提供場地，協助市府與民間共同辦理捐血及祈福活動。今年捐血活動目標約300人次，呼籲市民朋友踴躍捐血。

