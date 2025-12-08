嘉義市擬普發6000元 黃敏惠：不舉債刺激消費

嘉義市政府今(8日)在市務會議中，除通過6000元普發現金提案，將送議會審議。(嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義市政府今(8日)在市務會議中，除通過6000元普發現金提案送議會審議，另「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」等提案，納編第6次追加減預算案，明(9日)提追加減預算案送議會審議，總經費16.79億元。

市府由嘉義市長黃敏惠主持，除提出「振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫」，將普發6000元外，亦提出「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」等提案，希望提振消費力道，協助全體市民、各行各業穩健營生。

廣告 廣告

市府表示，6000元普發現金預算編列16億元，7954萬元是旅宿業配套措施和作業費，希望大家領到6000元去消費，刺激嘉義市的經濟，不要存起來。

黃敏惠表示，嘉義市一向恪守財政紀律，已連續15年不舉債，連續7年維持公共債務為零，今年每人普發6000元現金，是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，不影響嘉義市公共建設的進行。

黃敏惠也提到，嘉義市以服務業為主體，在過去三級警戒期間，市府曾普發2000元現金，成功刺激本市營利事業銷售額，並較前1年成長9.56％，持續創下歷史新高。

此次擴大加碼普發，黃敏惠表示，「我們發錢，也要能夠賺錢」，呼籲市民在嘉義市消費，以提振嘉義市的經濟發展，提升營利事業銷售額，這樣也有助於統籌款的分配，進一步挹注本市財源，達到良性循環的效果。

更多中時新聞網報導

保健》家人與糖友聯姻 4成民眾搖頭

葛仲珊消失9年回歸 現身馬場與3馬共舞

醫美診所若未自律 不排除強制評鑑