嘉義市文化公園遊具修繕 11/7起暫停開放

嘉義市文化公園自114年11月7日起進行遊具整修工程，整修期間遊具區將圍設圍籬區隔暫停開放／嘉義市府提供





為打造嘉義市文化公園遊具更安全、友善的休憩環境，文化公園自114年11月7日起進行遊具整修工程，工期為90日曆天，預計115年2月完工。整修期間遊具區將圍設圍籬區隔暫停開放，敬請民眾配合與體諒。

市府指出，文化公園為嘉義市重要的市區綠地與親子休閒場所，遊具啟用後使用率高出現老化與磨損破壞率高至修繕頻繁。為確保兒童遊戲安全，同時提升整體使用品質，市府特別編列經費進行整修，內容包括更新老舊遊具與地墊增加遮蔭、改善排水與安全設施、增加鞦韆及搖搖馬設施，完工後讓不同年齡的孩童皆能同樂。

廣告 廣告

市府表示，工程將兼顧安全與品質，並盡量降低對周邊居民及遊客的影響。完工後的文化公園將以「共融、友善、安全」為核心，成為市民假日休閒、親子同樂的新亮點；提醒施工期間請民眾避免進入施工區域，並留意現場指示標誌，共同維護安全。感謝市民朋友的理解與支持。

更多新聞推薦

● 嘉義縣全面啟用數位學生證 近2萬名學生受惠